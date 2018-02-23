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即市新聞

23/02/2018 17:14

《股市一周》狗年首周漲１５１點報３１２６７，惟缺北水成交大減

　　《經濟通通訊社２３日專訊》港股上周雞年最後一星期彈１６０８點後，本周為狗年首個星
期，總結四個交易日表現，仍能延續升勢，惟由於Ａ股昨日才復市，缺乏北水流入下，港股成交
較上星期減少近１７％。
　　本周二（２０日）為狗年首個交易日，港股先窄幅高開４９點，惟匯控（００００５）放榜
後未及市場預期，拖累大市紅盤低收３０８７３跌２４１點。
　　縱使道指下跌２５４點，收報２４９６４點，港股本周三（２１日）仍未受外圍影響，開市
隨即高開１７６點，其後在中資金融股領漲下，加上重磅股騰訊（００７００）持續夾高，最終
收報３１４３１點，上升５５８點，主板成交不足一千億元，僅９６７﹒８４億元。
　　美國聯儲局公布１月議息會議記錄，委員預期通脹將上升，對有必要繼續加息的信心增強，
同時，１０年期美債收益率升至４年高位。港股周四（２２日）隨外圍走低，失守３１０００點
關口，未能承接上日強勁升勢，最終以３０９６５點收市，跌４６６點。
　　港股今日隨外圍高開，而內房、內險齊齊造好下，大市收漲３０１點，報３１２６７點。全
星期四個交易日，恆指共累漲１５１點或０﹒５０％。日均成交１０７１﹒６０億元，按周跌
１６﹒８８％。國指則累漲１９９點或１﹒６０％，報１２７３５點。
　
＊匯控為本周最差藍籌股，碧桂園為最佳藍籌＊
　
　　騰訊本周在４４４﹒８０元至４５８元之間上落，全周收４５３﹒４元，累升１﹒４３％。
　　匯控去年度及第四季度業績不及預期，亦沒有公布新回購股份計劃，股價一度跌至
７９﹒０６２元，今日收報７９﹒６５元，全周累跌２﹒７１％，為今周表現最差恆指股。
　　舜宇（０２３８２）全周累跌１﹒５６％，報１２６元，為今周表現第二差恆指股。
　　碧桂園（０２００７）早前獲中銀國際升目標價２６％，由１５﹒８７元升至１９﹒９４元
，評級由「買入」調高至「強力買入」，全周累漲８﹒５１％，報１５﹒０４元，為今周表現最
佳恆指股。
　　據商務部監測，除夕至正月初六（２月１５日至２１日），全國零售和餐飲企業實現銷售額
約９２６０億元人民幣，比去年春節黃金周增長１０﹒２％，刺激旺旺（００１５１）造好，全
周漲７﹒９２％，報６﹒６８元，為今周表現最二佳恆指股。
　
＊國航冠國指股，平保最差國指股＊
　
　　春節假日７天春運旅客發送量再創新高。發改委公布，春節假日７天，全國春運共發送旅客
４﹒１９億人次，與去年假日相比增長２﹒７％，刺激國航（００７５３）造好，全周累漲
８﹒２６％，報１１﹒８元，為今周表現最佳國指股。
　　廣汽（０２２３８）跑出，全周漲７﹒４６％，報１８﹒１６元，為今周表現最二佳國指股

　　大和預料建行（００９３９）去年純利增長加快至４﹒６％，維持「買入」評級，目標價
１０﹒５元，惟全周跌０﹒４７％，報８﹒４４元，為今周表現第二差國指成分股。
　　據《中國證券網》報道，中保監擬制定基本準則規範保險公估行為，以保證執業質量及保護
保險公估活動當事人的合法權益和公共利益。平保（０２３１８）全周跌１﹒２７％，報
８５﹒７５元，為今周表現最差國指成分股。（ｇｖ）

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