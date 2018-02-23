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即市新聞

23/02/2018 10:24

《寰宇宏觀－沈家麟》公募基金去年完美收官，今年蓄勢待發

　　《寰宇宏觀》截至２０１８年１月２２日，內地公募基金四季報已披露完畢。總體而言，公
募基金規模大幅增長，而投資風格方面較２０１７年初並未發生明顯改變，仍以白馬藍籌股為主
導的價值投資，並且「大象起舞」的行情演繹持續至２０１８年開局。。
　　根據Ｗｉｎｄ披露的數據：公募基金規模由２０１７年初的９１３９２億元增長至年底的
１１５５０７億元，漲幅達到２６﹒４％；公募基金發行數量由年初的３９１４只增長至年底的
４６９２只，上升１９﹒９％，遠超目前Ａ股上市公司的數量。相較於海外成熟市場而言
，目前Ａ股仍以散戶為主導的投資者結構，而經歷了２０１７年升市後，投資者對於「專業的人
做專業的事」的理念將更為接受，未來機構化為主導的投資趨勢將愈來愈明顯，２０１８年將是
公募基金規模快速上漲的黃金期。
　　此外，公募基金市場規模變化主要的貢獻來自貨幣市場基金的高速增長：貨幣基金由
２０１７年初的４４６８６﹒９億元快速增長至２０１７年底的７１４００﹒４億元，漲幅高達
５９﹒７８％，在公募基金總規模佔比由４９﹒１％增至６１﹒８％。相比之下，混合型、債券
型、另類投資以及ＱＤＩＩ基金的市場規模皆出現不同程度的下滑，其中債權類基金的降幅最大
，規模降低１２﹒６６％，主要原因之一是在利率不斷攀升的背景下債券市場過往一年弱勢的表
現。我們認為貨幣基金規模的大幅上漲背後主要來自於監管趨嚴下利率的上行；尤其是
２０１７下半年，面對市場旺盛的資金需求與銀行存款考核的雙重壓力，高收益率的貨幣基金受
到資金追捧。得益於規模的龐大，從收益的角度來看，貨幣基金無疑成為２０１７年四季度盈利
最多的基金類別之一：根據Ｗｉｎｄ數據統計，３９５只貨幣型基金在四季度盈利超過６５０億
元。
　　從公募基金披露的前十大重倉股數據可以看到，白馬藍籌股依舊是公募基金增持的重點。具
體而言，中國平安和貴州茅台為２０１７年四季度增持機構最多的藍籌股：截至四季度末，中國
平安持股機構數量增至８６６家，貴州茅台持股機構數增至７０８家。受機構集體追捧下，中國
平安在去年四季度的漲幅高達２９﹒２１％。值得一提的是，非銀金融板塊中兩隻保險股出現在
持股機構數前十的名單中：分別是新華保險和中國太保，取代了三季報中的農業銀行和興業銀行

　　不論是三季報還是四季報，持股機構數最多的仍以白馬藍籌股為主：四季報中前十大重倉股
中有５只消費股，３只保險股和２只銀行股。值得一體的是，從國家隊大基金持倉變化來看，一
些白馬藍籌股卻是５只國家隊減持的重點，其中包括三大銀行股（招商銀行、興業銀行和浦發銀
行），家電龍頭格力電器、食品飲料龍頭伊利股份、青島海爾，電子信息板塊龍頭歐菲科技等。
由此可見在國家隊退出的同時，市場繼續有資金消化國家隊所帶來的波動，反應市場價值投資風
格仍在延續。
　　總體而言，公募基金在四季度完美收官：基金規模整體出現較大幅度上漲，業績回報方面也
取得亮眼的表現；投資風格方面，此前以白馬藍籌為主導的價值投資風格延續至２０１８年。我
們認為２０１８年Ａ股仍將是機構為主導的行情，也將是內地公募基金高速發展的黃金期。
《Ｆｕｎｄｓｕｐｅｒｍａｒｔ﹒ｃｏｍ投資組合經理　沈家麟》

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