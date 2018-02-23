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即市新聞

23/02/2018 10:00

《環球趨勢－黃耀宗》反彈策略報捷後的新部署

　　《環球趨勢》上期筆者已送出過年禮物予長期忠實讀者；在此再次祝賀投資者萬事亨通。上
文提及２個可捕捉近期短線反彈的參考︰（１）「ＶＩＸ之前有９次觸及４６點水平以上，當中
有６次成為中線的買入良機；今次又會否成為一次中線買入機會呢？」和（２）「標普５００指
數經歷最近的急速調整後，最近低位開始趨近自２０１６年２月形成的上升軌，不宜失守！」最
後，標普５００指數自低位成功反彈約７％！

＊資產價格經過一輪反彈後，應該如何重新審視倉位呢？＊

　　債券︰美國１０年國債息率自１月底的２﹒７１％急升至最近高位的２﹒９１％，筆者認為
債息隨通脹預期升溫逐步趨升是不爭事實，亦是過去多次分享會提及的風險之一！本人更相信息
率升穿２０１４年初高位的３﹒０５％只是時候問題，需留意市場氣氛炒作。簡要而言，筆者對
債券維持「減持」評級；當中，較為看好的是通脹掛勾債券及浮息債券。
　　股票︰宏觀經濟環境仍然良好，縱使預料今年整體經濟數據或會受累「基數效應」而有所走
弱；但是，在企業盈利保持良好增長的情況下，股市仍然具基本面支持。筆者仍然相信２０１８
年為「牛二」階段，波動漸趨正常化，不宜過度槓桿；整體看法仍是「持有」評級。個別地方及
國家方面，保持新興市場較成熟市場吸引的觀點（年初至今，ＭＳＣＩ新興市場指數及ＭＳＣＩ
成熟市場指數的表現分別為０﹒１７％及－０﹒７７％）；而當中維持自去年中以金磚四國取替
亞洲市場的看法（年初至今，ＭＳＣＩ金磚四國指數及ＭＳＣＩ亞洲指數的表現分別為
１﹒３８％及－０﹒８２％）；在世界盃前繼續持有被視為黑馬的俄羅斯（年初至今，ＭＳＣＩ
俄羅斯指數的表現為５﹒３４％）。投資者可藉今次反彈看清「強者」與「弱者」。
　　商品︰根據過往數據，商品價格在通脹上升及經濟周期中、後段的表現不俗，因此維持「增
持」評級；投資者可考慮相關的股份板塊及商品貨幣，例如筆者自去年逢低吸納的澳元等。
　　技術分析方面，澳元走勢已確認出現長線買入信號，合適採取「逢低吸納」的策略；澳元自
２０１６年初見底回升，更與２０１６年底及２０１７年底形成一條上升軌，短線支持於
０﹒７６３水平。《晉裕環球投資研究部首席投資策略師　黃耀宗》

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