  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/02/2018 16:11

內房內銀齊跑出，港股反彈３０１點收３１２６７，成交僅越千億

　　《經濟通通訊社２３日專訊》華爾街股市隔晚（２２日）個別發展，道指升１６４點，報
２４９６２點；納指連跌４日，下跌８點報７２１０。港股昨日急挫４６６點，今早則見反彈，
高開３２３點報３１２８９。內房股其後跑出，加上內銀股再度造好，大市升幅曾一度擴至
４２１點，高見３１３８６點。最終收報３１２６７點，上升３０１點或０﹒９７％。主板成交
１０３３﹒３２億元，比上日減少１４﹒３７％。
　　國指上升２０６點或１﹒６５％，報１２７３５點；滬指上升２０點或０﹒６３％，收
３２８９點。

＊內銀受捧民行升近４％，港交所升逾２％＊

　　內銀繼續受追捧，民行（０１９８８）上升３﹒７４％，報１９８８元，為最大升幅國指成
分股；招行（０３９６８）漲３﹒２７％，報３４﹒７５元；農行（０１２８８）揚２﹒２４％
，報４﹒５７元；中行（０３９８８）升２﹒０７％，報４﹒４３元。
　　港交所（００３８８）將於收市後公布同股不同權諮詢文件，股價收升２﹒０７％報
２８５﹒８元，突破２０天線（２８０﹒０２元）。本地券商股普遍造好，海通國際
（００６６５）升１﹒４２％，報５﹒０１元；英皇證券（００７１７）漲１﹒６７％報
０﹒６１元；耀才（０１４２８）揚１﹒１％報２﹒７６元。　
　　重磅股方面，騰訊（００７００）上升１﹒５７％，報４５３﹒４元；匯控（００００５）
微升０﹒１３％，報７９﹒６５元；友邦（０１２９９）漲１﹒０３％，報６３﹒６５元；中移
動（００９４１）收７４﹒７５元升０﹒１３％。

＊碧桂園急漲冠藍籌，雄安大灣概念股熱炒＊

　　內房股全線向上，碧桂園（０２００７）急漲６﹒２２％，報１５﹒０４元，為最大升幅藍
籌；潤地（０１１０９）亦升２﹒２３％，報２９﹒８５元；中海外（００６８８）上升
１﹒８％，報２８﹒３５元；融創（０１９１８）揚２﹒２５％，報３１﹒７５元；恆大
（０３３３３）反彈１﹒６８％收２４﹒２５元。
　　中央要求雄安新區加快改革，推動雄安概念股落鑊，金隅集團（０２００９）急升５﹒９％
，報３﹒９５元；中材股份（０１８９３）漲４﹒５２％，報６﹒７元；中國建材
（０３３２３）上升５﹒１５％，報７﹒９６元。
　　大灣區發展規劃預料於「兩會」後出台，部分有相關概念的股份上升。深圳國際
（００１５２）上升０﹒７５％，報１６﹒１２元；睿見教育（０６０６８）急漲３﹒１１％，
報５﹒９７元；銀河娛樂（０００２７）升０﹒９％，報６７﹒４元。
　　ＤＣＢ控股（０８０４０）炒風盛，最多曾升７８﹒０５％高見１﹒４６元，最終仍上升
５７﹒３２％，報１﹒２９元，為最大升幅個股。黎氏企業（０２２６６）跌１２﹒３８％，報
０﹒９２元，為跌幅最大個股。（ａｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道23/02/2018
【安邦風波】中保監打響強監管新春頭炮 入主安邦人選料成焦點
生財有道23/02/2018
【預算前瞻】自願醫保快公布勢可扣稅 學者料吸引中產參與
生財有道23/02/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－銀娛】短炒業績 中長線望破頂 中場業務不容忽視
生財有道23/02/2018
【安邦風波】中保監：依法對安邦保險實施接管 期限一年
國際動態23/02/2018
特朗普倡教職員佩槍 保護學生
生財有道22/02/2018
【預算前瞻】王銳強：應未雨綢繆開徵新稅 可下調直接稅作補償
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
形象UP！ ． 藍婷
【職場拜年要知禮！】10大拜年「職場禮儀」 2
星座命理
【狗年開工大吉】初五開工最好？小心生肖相沖！ 3
陶冬天下 ． 陶冬
股市失樂園 2
小薯茶水間 NEW
【開工大吉】同事利是好難逗？醒你5大必勝攻略！ 5
綠路閑人 ． lolo
同檯食飯共修行 8
中環人 ． 溫天納
不再炒作概念的狗年股市 新文章
鬆一鬆 ． 通通
【一生受用】10個實用的生活小技巧！ 2
論盡中港台 ． 岑逸飛
【2018預測】戊戌狗年，月食修刑 5 新文章
我家私房菜 ． 韋太
【初七吃素】雜錦素炒 2
走肉廚房 ． Cathy Lee
【補脾益氣】金栗芝蔴油飯 2
美女中醫 ． 譚莉英
【新年暴食】減肥大計前功盡廢，綠豆海帶山楂粥瘦身急救 4
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
雞飛狗走重臨？
醫美正當時 ． 張傑
傷皮膚？不能曬太陽？拆解激光美容七大常見誤解 3
健康解「迷」
【脾胃弱者食蒜易肚瀉！】配白飯吃可減不適？（內附健脾去濕湯食譜） 3
香港街頭美食
【口袋清單】4間深圳網紅咖啡店 自拍、喝咖啡、消磨一個下午時光 新文章
娛樂情報
黃子華《棟篤特工》6天破2500萬甩「票房毒藥」 影迷齊鼓掌︰吐氣揚眉 3
玄來更精彩 ． 黃美雲
中央肥胖有危險 五分鐘減肚腩神功 2 新文章
食療新意思 ． 陳沛思
【消食化積】新春養生桂圓普洱茶，生熟普洱大不同 3
台灣熱話 ． 姚超文
【台北地道潮州菜】 價格親民水準高！必食鹵水鵝、芋泥鴨、石榴雞 1
暢所欲妍 ． 屈穎妍
停一停，忍一忍 164
立會透視鏡 ． 馬天娜
DQ姚周 政府迫不得已 106
玩樂好去處
【灣仔新蒲點】全新3層日系雜貨店！集日本直送零食＋美容＋廚具＋Café於一身 1
Member Zone
【家有柴犬 喜事常來】賞你HK$3,888開年大福袋及50份開年利是
香港街頭美食
【新年必備賀年糕】小編反轉廚房！炮製「色香味俱全」臘味蘿蔔糕（附食譜） 3
政是有心 ． 余君雋
不就是打入建制反建制 夠膽推港獨無膽認港獨 27
What's On
【拜年錦囊】史上最齊親戚關係稱呼表！「夠誠意、夠體面」賀年禮盒推介 2
第一桶金 ． 方元
和女兒設計投資組合 期望5年50%回報 2
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
健康Video
【團年食得清淡啲】素盆菜試食 特色菇菌有肉感！ 4
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活 2
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
別看輕白蘿蔔 消滯增強抵抗力一樣掂 8
小薯茶水間 NEW
2018打工仔攻略 麥玲玲教你職場趨吉避凶！ 4
鬆一鬆 ． 通通
【心理測驗】你第一眼看到什麼，就決定你是什麼樣的人！ 4
陶冬天下 ． 陶冬
算法股災
「男」言之隱 NEW
男士陰莖硬度分4級 三高人士易不舉 2
玄來更精彩 ． 黃美雲
【對女性不利?!】超級藍血月的啓示 1
健康大晒 NEW
【救心黃金十秒】冬天應如何保護心臟？必須了解的危險信號及緊急應對措施 4
星座命理
【玄來咁簡單！】增加財富有妙法
抵玩自助遊
【$10,000玩7日】快閃水都威尼斯 米蘭大教堂朝聖 1
產品簡介

【家有柴犬 喜事常來】分享「喜」氣 內附摺紙教學

【etnet Bonus賞你】E-Max WearHouse 100元現金禮券

【etnet Bonus賞你】新港城中心 至型行李箱保護套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊