內房內銀齊跑出，港股反彈３０１點收３１２６７，成交僅越千億

《經濟通通訊社２３日專訊》華爾街股市隔晚（２２日）個別發展，道指升１６４點，報
２４９６２點；納指連跌４日，下跌８點報７２１０。港股昨日急挫４６６點，今早則見反彈，
高開３２３點報３１２８９。內房股其後跑出，加上內銀股再度造好，大市升幅曾一度擴至
４２１點，高見３１３８６點。最終收報３１２６７點，上升３０１點或０﹒９７％。主板成交
１０３３﹒３２億元，比上日減少１４﹒３７％。
國指上升２０６點或１﹒６５％，報１２７３５點；滬指上升２０點或０﹒６３％，收
３２８９點。
＊內銀受捧民行升近４％，港交所升逾２％＊
內銀繼續受追捧，民行（０１９８８）上升３﹒７４％，報１９８８元，為最大升幅國指成
分股；招行（０３９６８）漲３﹒２７％，報３４﹒７５元；農行（０１２８８）揚２﹒２４％
，報４﹒５７元；中行（０３９８８）升２﹒０７％，報４﹒４３元。
港交所（００３８８）將於收市後公布同股不同權諮詢文件，股價收升２﹒０７％報
２８５﹒８元，突破２０天線（２８０﹒０２元）。本地券商股普遍造好，海通國際
（００６６５）升１﹒４２％，報５﹒０１元；英皇證券（００７１７）漲１﹒６７％報
０﹒６１元；耀才（０１４２８）揚１﹒１％報２﹒７６元。
重磅股方面，騰訊（００７００）上升１﹒５７％，報４５３﹒４元；匯控（００００５）
微升０﹒１３％，報７９﹒６５元；友邦（０１２９９）漲１﹒０３％，報６３﹒６５元；中移
動（００９４１）收７４﹒７５元升０﹒１３％。
＊碧桂園急漲冠藍籌，雄安大灣概念股熱炒＊
內房股全線向上，碧桂園（０２００７）急漲６﹒２２％，報１５﹒０４元，為最大升幅藍
籌；潤地（０１１０９）亦升２﹒２３％，報２９﹒８５元；中海外（００６８８）上升
１﹒８％，報２８﹒３５元；融創（０１９１８）揚２﹒２５％，報３１﹒７５元；恆大
（０３３３３）反彈１﹒６８％收２４﹒２５元。
中央要求雄安新區加快改革，推動雄安概念股落鑊，金隅集團（０２００９）急升５﹒９％
，報３﹒９５元；中材股份（０１８９３）漲４﹒５２％，報６﹒７元；中國建材
（０３３２３）上升５﹒１５％，報７﹒９６元。
大灣區發展規劃預料於「兩會」後出台，部分有相關概念的股份上升。深圳國際
（００１５２）上升０﹒７５％，報１６﹒１２元；睿見教育（０６０６８）急漲３﹒１１％，
報５﹒９７元；銀河娛樂（０００２７）升０﹒９％，報６７﹒４元。
ＤＣＢ控股（０８０４０）炒風盛，最多曾升７８﹒０５％高見１﹒４６元，最終仍上升
５７﹒３２％，報１﹒２９元，為最大升幅個股。黎氏企業（０２２６６）跌１２﹒３８％，報
０﹒９２元，為跌幅最大個股。（ａｌ）