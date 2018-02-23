【一地兩檢】鄭若驊：在內地口岸區實施內地法律與１８條無牴觸

《經濟通通訊社２３日專訊》立法會一地兩檢法案委員會開會。律政司司長鄭若驊表示，高

鐵西九龍總站的安排與深圳灣口岸相類似，而《基本法》第１８條的原意是限制全國性法律損害

高度自治，但在高鐵西九站的內地口岸區實施內地法律，未有牴觸第１８條。

她指，是由於內地口岸區的內地法律的涵蓋範圍並非是全港，而實施對象是高鐵乘客，並非

全體香港人，加上實施機構是內地機構，並非香港機構。她認為市民在過關後，即代表接受了該

區的適用法律，因此「一地兩檢」並沒有將內地法律強加在香港人身上。（ｃｗ）（ｚｚ）

