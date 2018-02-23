《品中資－羅國森》狗年發財股強者愈強

《品中資》狗年第一次跟各位見面，首先祝大家身體健康，萬事如意，狗年旺旺，喜上加喜

，投資當然要得心應手。

剛過去的雞年，應驗了我在年初時的預測－－豈止食「雞胡」那麼簡單！不過，踏入狗年之

後（其實，２月４日立春之後已經算是狗年），股市表現愈趨波動。單是２月６日，恆生指數單

日下跌１６５０點就已經夠嚇人了！

大跌之後，港股的反彈力度也不弱，但似乎要像雞年那樣長升長有就有點困難了。我估計，

狗年股市仍然有望上升，但升幅會不及雞年，升勢也不似雞年順利，應該是反覆上升，且波幅較

大，並經常有驚嚇場面。

事實上，經過去年大升三成之後，大部分股票都不算便宜；只不過，基本因素仍然趨好，公

司盈利應可有溫和增長，所以，只要外圍沒有突發事件，緊緊地持有優質股，今年仍可以豐收的

。

雞年股市的一個現象是「強者愈強」，從一個角度看，大市升勢只集中個別優質股；但從另

一個角度看，大市仍未去到「雞犬皆升」的局面，即是升市仍可維持下去。

去年雞年我推介了８隻發財股，包括：騰訊（００７００）、中海油（００８８３）、中交

建（０１８００）、中再保（０１５０８），國藥控股（０１０９９）、金山軟件

（０３８８８）、北控水務（００３７１）和安碩滬深３００（０２８４６）。

年中作中期檢討時，我剔走了中海油、中再保和國藥３隻弱勢股，換入中國平安

（０２３１８）（下稱平保）、建設銀行（００９３９，下稱建行）和南方Ａ５０

（０２８２２）３隻強勢股。



＊中海油下半年倒升＊



埋單計數，以昨日的收市價計，我這批推介的一個現象是強者愈強，被剔出的３隻弱勢股繼

續弱勢，當中只有中海油是倒升的（由年中時跌一成，變成全年升一成七）。如果以年中檢討時

的股價計，半年上升三成一，比我換入的３隻股票仍有不如。因此，這次的變動也是明智的。

中期檢討時換入的３隻股票，以平保表現最好，半年升了五成一，而建行則升三成一（跟中

海油的升幅一樣），南方Ａ５０升２３﹒７％。

至於原推介的其餘５隻股票，以股王騰訊的表現最好，全年升了１﹒１７倍，大幅跑贏大市

。以國企指數作為基準指數的話，升幅只有２９﹒２％！

另一隻科技股金山軟件全年升五成七，是表現第二好的推介股。安碩滬深３００全年升三成

八。

不過，仍然有兩隻推介股是下跌的，包括中交建和北控水務，前者全年跌９﹒２％，後者全

年跌６﹒５％，表現令人失望。



＊狗年推介加入吉利＊



正如上文所說，去年雞年的股市走勢，明顯是強者愈強，弱者愈弱，我估計，這個趨勢今年

仍會持續。因此，今年的發財股推介，我仍會以去年的推介為核心，繼續保留騰訊、金山軟件、

安碩滬深３００、平保、建行和南方Ａ５０。

而去年中期檢討時被剔出的中海油會再次推介，而唯一新加入的推介是吉利汽車。這個推介

的背後理念是以業績表現優秀的股票為主，另外就是以Ａ股為主，因為我挑選了兩隻內地Ａ股的

ＥＴＦ。

以估值計，內地Ａ股才是最便宜的市場，去年ＭＳＣＩ宣布將Ａ股納入他們的環球新興市場

指數之內，今年會正式實施，而且，未來還會再增加比重。我仍然深信，這是非常重要的變化，

影響也是深遠的，因此，大家未來的投資重心，也應該向Ａ股傾斜。

今年估計會有更多內地科技相關的巨企來港上市，因此，騰訊和金山軟件是會繼續成為焦點

的。事實上，兩者的業績仍然是十分驕人的。

除了科技股之外，大家也期待，歷來最大的ＩＰＯ沙特阿美會於今年來上港上市，而估計，

油價今年也會有溫和升幅，因此，我重新推介中海油，希望她的盈利會持續改善。

平保和建行就不用說了，前者也有不少分拆概念會於今年落實，而內銀股的經營環境也開始

改善，所以，去年中之後，內銀股已經擺脫過去幾年的弱勢，這個趨勢應該可以持續至狗年的。

至於新加入的吉利，下次再詳細品評。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

