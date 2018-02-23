《廣匯論勢－鄭廣復》加元或再測試１﹒２９支持

《廣匯論勢》英國昨天（２２日）公布去年第四季ＧＤＰ，按季及按年增長分別為０﹒４％

及１﹒４％，增幅低於初值的０﹒５％及１﹒５％，英國統計局表示，將ＧＤＰ增長率輕微向下

修訂，主要是統計局稍為向下修訂了工業產出表現所致。另外，統計局指出，商業服務及金融服

務業雖然亦有輕微下調，但對季度表現的影響未及０﹒１個百分點；第三及第四季商業投資雖然

沒有變動，但按季卻增長２﹒１％，ＧＤＰ按年計，２０１７年較２０１６年增長１﹒７％，較

初值下跌了０﹒１個百分點。另外，２０１７年家庭開支增長１﹒８％，是２０１２年以來最慢

的年度增長，部分原因是消費者價格上升。



＊英國有滯脹跡象＊



從統計局公布的數據發現，英國ＧＤＰ按季增長率大致從２０１２年第三季的１﹒２％開始

持續下降，除了２０１２年第四季收縮０﹒１％之外，２０１５、２０１６及２０１７年的第一

季分別增長０﹒３％、０﹒２％及０﹒２％，是表現較差的季度。按年計，２０１５至２０１７

年的增長率分別為２﹒３％、１﹒９％及１﹒７％，由此可見，英國ＧＤＰ增長率持續下滑，但

通脹率已連續五個月處於３％或以上，有滯脹跡象，如此將令貨幣政策難以應對，故英倫銀行首

季經濟學家可能要加快加息的講法不太可信。

從日線圖所見，英鎊兌美元昨天雖然反彈，惟仍受制於２０日ＳＭＡ（１﹒４０００），且

１月下旬以來的走勢漸呈三角形，目前處於三角形上升軌，昨天的低位１﹒３８５７若然失守將

可確認價格向下發展，先測試２月９日低位１﹒３７６５，後再下試去年９至１２月的平頂上升

三角形阻力１﹒３６５６。



＊加拿大今晚公布ＣＰＩ＊



加拿大今晚公布１月份消費者物價指數（ＣＰＩ），預計按年升幅由１﹒９％降至１﹒４％

，反映通脹降溫，令短期內加息可能性降低；但亦要注意核心通脹的表現，若然較去年１２月的

１﹒２％有所上升，則反映加拿大內部消費強勁，支持加拿大央行（ＢＯＣ）進一步加息，支持

加元匯價走強。不過，從目前日線圖所見，美元兌加元仍處於上升勢頭，上周五

（１６日）稍為試穿２０日ＳＭＡ（現為１﹒２５２５）後即重拾升勢，以費波納奇擴展線量度

，上升目標為１﹒２８８２，即再次逼近去年１０月底至１２月中的橫行區頂部

（１﹒２９２０）後才有機會回穩。



＊金價短期維持弱勢＊



金價昨天自１３２１美元反彈，最高升至１３３２美元，但亦未能重上２０日ＳＭＡ

（１３３４﹒４），今早已重返１３２８美元，短期或維持在１３２０至１３６０美元，以收窄

三角形在高位大幅震動，直至突破上述區間，才展開新一浪趨勢市。短期則視乎金價能否守穩小

時圖２０ＳＭＡ（１３２７﹒７），短線仍有機會上試１３３５美元（近日跌幅的３８﹒２％反

彈位）。然而，若然跌破昨天低位，同樣可視金價展開新一輪跌勢，下破１３００機會大增。銀

價連續兩日反彈亦未能重上２０日ＳＭＡ（１７﹒７），短期亦傾向測試大型橫行區支持位約

１６﹒０美元。《金道集團投資研究主管 鄭廣復》

