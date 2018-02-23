《神州縱橫－凌昆》Ａ股大震顯潛藏風險

《神州縱橫》最近美國股市大震盪波及全球，香港及內地市場同受影響，但頗為費解者是Ａ

股下挫甚深而為全球主要股市中最大跌幅之一。這種出乎意料的情況應引起足夠關注。



＊Ａ股無泡沫仍急挫＊



美股震盪道指最多跌約一成，但上證指數卻跌約一成半。上證最近一次升浪由去年５月的約

３０００點開始，升至今年１月的近３６００點，幅度約兩成，震盪中跌幅幾乎抹去升幅。道指

則經歷由２００９年３月起的長牛，由約６３００點大升逾三倍至震前的２６００點。Ａ股的深

度調整（差點進入熊市）令人詑異者有幾點：（一）Ａ股並無泡沫。上證３０００多點很正常

Ｐ╱Ｅ值也低，有人甚至覺得偏冷。震前也沒有急升而只是恢復性的「慢牛」，與道指的長期急

升不同。（二）官方及主流意見均認為中國經濟穩中向好，包括如ＩＭＦ等國際機構均認為今年

會比去年好，並調高了增長預測。（三）沒有大量走資。相反期間人民幣急升反映有大額資金流

入，令中國成了資金避難所。近期中國貨幣及財政等宏調政策也沒有重大變化足可刺激市場調整

。（四）未有完全開放市場。外資投入有限，也不能如香港市場發揮「提款機」功能，國人資金

也不易退市外調。總之Ａ股大跌只能是內地投資者心理恐慌所致，但如上述恐慌根源何在並不明

晰。



＊須探查恐慌情緒根源＊



Ａ股市場的無故恐慌是個值得探討的問題，若投資者不是非理性則很可能是心底恐懼在被觸

動後引致反射性行為無疑有一些情況可帶來陰影：（一）中國經濟並非如官方及表面所顯示般好

。從宏觀看有內需不足的問題（見作者本欄１月２６日文），投資增長持續下降顯示經濟增長不

可能築底。（二）去槓桿化政策持續加強利淡資產市場。貨幣增長已明顯放緩，貨幣投資回復中

性顯示宏觀收緊到位，當局政策重點已由宏觀轉向微觀，強化市場管理措施不斷出台，為入市融

資的受制效果尤為凸出。清理違規活動及整頓影子銀行相當於微觀收緊，宏觀收緊遏抑貨幣乘數

及信貸增量，微觀收緊則遏抑貨幣速度，都對流動性有所影響。何況在外圍崩市之時，適值當局

推出強化對大股東以股票抵押借貸的管理措施。（三）外圍環境日差。特別引人關注者是中美貿

易摩擦及國際保護主義升溫等趨勢，在上述各項不利因素籠罩下，人心虛怯之際任何風吹草動均

可引發恐慌，無何如何，當局應視Ａ股大挫為警告，並探索有效對策以穩定人心。但又不應再以

政策救市，應讓市場完成調整過程。《資深評論員 凌昆》

