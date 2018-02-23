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23/02/2018 09:55

《Ａ股焦點》中央要求雄安新區加快改革，雄安概念近１０股漲停

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中共中央政治局常委會召開會議，總書記習近平主持並講話。
會議要求雄安新區加快改革開放，啟動重大項目建設，新區同步規劃建設數字城市，努力打造智
能新區。
　　滬深雄安概念大爆發，韓建河山（滬：６０３６１６）、東方能源（深；０００９５８）、
數字政通（深：３０００７５）等近１０股漲停。冀東水泥（深：０００４０１）漲８％，金隅
集團（滬：６０１９９２）漲５﹒５％。（ｃｔ）

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