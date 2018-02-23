【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升２２５點子，報６﹒３３８０

《經濟通通訊社２３日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３３８０，

較上個交易日４時３０分收盤價升２２５點子。全日在６﹒３４９９至６﹒３２０６之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現報６﹒３３３６，昨日收盤為６﹒３３４３。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３４８２，較上個交易日升４８點子。（ｂｉ）

