【安邦風波】中保監：依法對安邦保險實施接管，期限一年

《經濟通通訊社２３日專訊》中保監公告，安邦保險集團原董事長、總經理吳小暉因涉嫌經

濟犯罪，被依法提起公訴。鑑於安邦集團存在違反法律法規的經營行為可能嚴重危及公司償付能

力為保持安邦集團照常經營，保護保險消費者合法權益，決定於２月２３日起對安邦集團實施接

管，接管期限一年。

公告指，２０１７年６月以來，中保監根據監管工作安排，派出工作組進駐安邦集團，深入

開展現場檢查，強化公司現場監管，督促公司改善經營管理。目前，安邦集團經營總體穩定，業

務運行基本平穩，保險消費者及各利益相關方合法權益得到了有效保護。



＊經營總體穩定，將積極引入優質社會資本＊



公告強調，接管不改變安邦集團對外的債權債務關係。接管期間，接管工作組將在監管部門

指導下，依法依規採取切實有效措施，保持公司照常經營，確保保險消費者合法權益得到充分保

障，並依法維護各利益相關方合法權益。

接管過程中，接管工作組將積極引入優質社會資本，完成股權重整，保持安邦集團民營性質

不變。



＊集團資金往來、資產買賣等需工作組同意＊



另據中保監的接管決定，從接管之日起，安邦保險集團股東大會、董事會、監事會停止履行

職責，相關職能全部由接管工作組承擔；接管工作組組長行使法定代表人職責，接管工作組行使

經營管理權。集團所有資金往來、資產買賣、信息發布、除傳統保險業務外的合同簽訂等行為，

均需經接管工作組同意。



＊擁神秘紅二代色彩，接連海外收購引關注＊



安邦近年因在海外接連大手筆收購紐約華爾道夫酒店、韓國東洋人壽、美國信保人壽等而備

受矚目，而吳氏已故中共領導人鄧小平外孫女婿的身分，更令安邦抹上神秘的紅二代色彩。

２０１７年４月，財新網刊出《穿透安邦魔術》的重磅文章，披露安邦股東結構「迷陣」、

「左手倒右手」虛增資本及自我循環注資。此後５月，《人民日報》旗下《中國經濟周刊》及其

海外版公眾號「俠客島」亦推出《揭秘安邦帝國》的文章，暗示其官商勾結運作模式，「每一步

都踩準了政策的節奏，甚至提前布局，一旦政策之門打開一條小小縫隙，安邦就閃身而入」。

（ｊｙ）

