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23/02/2018 16:14

【安邦風波】保監接管未顯衝擊，安邦系Ａ股普升，表列股價表現

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中保監接管安邦、原董事長吳小暉涉嫌集資詐騙、職務侵佔案
被提起公訴，擾攘市場多時的質疑與流言終告一段落。政府出手，資產得以保存，令據初步統計
，安邦系持有的２７家Ａ股上市公司股票沒受衝擊，今日股價普升。表列如下：

公司名稱　　　　　　　　　　　升跌％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中國交建（滬：６０１８００）　＋６﹒３　
葛洲壩　（滬：６０００６８）　＋６﹒１　
萬科　　（滬：０００００２）　＋３﹒０　
民生銀行（滬：６０００１６）　＋２﹒８　
中國建筑（滬：６０１６６８）　＋２﹒２　
首開股份（滬：６００３７６）　＋２﹒１　
金融街　（深：０００４０２）　＋１﹒９　
招商蛇口（深：００１９７９）　＋１﹒８　
隆平高科（深：０００９９８）　＋１﹒７　
中國鐵建（滬：６０１１８６）　＋１﹒５　
保利地產（滬：６０００４８）　＋１﹒４　
東江環保（深：００２６７２）　＋１﹒０　
招商銀行（滬：６０００３６）　＋０﹒９　
長安汽車（深：０００６２５）　＋０﹒８　
四維圖新（深：００２４０５）　＋０﹒７　
中國中鐵（滬：６０１３９０）　＋０﹒７　
歐亞集團（滬：６００６９７）　＋０﹒６　
金地集團（滬：６００３８３）　＋０﹒６　
中國銀行（滬：６０１９８８）　＋０﹒５　
同仁堂　（滬：６０００８５）　＋０﹒２　
上汽集團（滬：６００１０４）　＋０﹒１　
工商銀行（滬：６０１３９８）　＋０﹒１　
鵬博士　（滬：６００８０４）　停牌　
大商股份（滬：６００６９４）　－０﹒７　
華域汽車（滬：６００７４１）　－１﹒３　
金風科技（深：００２２０２）　－２﹒０　
東阿阿膠（深：０００４２３）　－２﹒２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｃｔ）

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