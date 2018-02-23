【安邦風波】保監接管未顯衝擊，安邦系Ａ股普升，表列股價表現

《經濟通通訊社２３日專訊》中保監接管安邦、原董事長吳小暉涉嫌集資詐騙、職務侵佔案

被提起公訴，擾攘市場多時的質疑與流言終告一段落。政府出手，資產得以保存，令據初步統計

，安邦系持有的２７家Ａ股上市公司股票沒受衝擊，今日股價普升。表列如下：



公司名稱 升跌％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國交建（滬：６０１８００） ＋６﹒３

葛洲壩 （滬：６０００６８） ＋６﹒１

萬科 （滬：０００００２） ＋３﹒０

民生銀行（滬：６０００１６） ＋２﹒８

中國建筑（滬：６０１６６８） ＋２﹒２

首開股份（滬：６００３７６） ＋２﹒１

金融街 （深：０００４０２） ＋１﹒９

招商蛇口（深：００１９７９） ＋１﹒８

隆平高科（深：０００９９８） ＋１﹒７

中國鐵建（滬：６０１１８６） ＋１﹒５

保利地產（滬：６０００４８） ＋１﹒４

東江環保（深：００２６７２） ＋１﹒０

招商銀行（滬：６０００３６） ＋０﹒９

長安汽車（深：０００６２５） ＋０﹒８

四維圖新（深：００２４０５） ＋０﹒７

中國中鐵（滬：６０１３９０） ＋０﹒７

歐亞集團（滬：６００６９７） ＋０﹒６

金地集團（滬：６００３８３） ＋０﹒６

中國銀行（滬：６０１９８８） ＋０﹒５

同仁堂 （滬：６０００８５） ＋０﹒２

上汽集團（滬：６００１０４） ＋０﹒１

工商銀行（滬：６０１３９８） ＋０﹒１

鵬博士 （滬：６００８０４） 停牌

大商股份（滬：６００６９４） －０﹒７

華域汽車（滬：６００７４１） －１﹒３

金風科技（深：００２２０２） －２﹒０

東阿阿膠（深：０００４２３） －２﹒２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃｔ）

