【安邦風波】保監接管未顯衝擊，安邦系Ａ股普升，表列股價表現

《經濟通通訊社２３日專訊》中保監接管安邦、原董事長吳小暉涉嫌集資詐騙、職務侵佔案
被提起公訴，擾攘市場多時的質疑與流言終告一段落。政府出手，資產得以保存，令據初步統計
，安邦系持有的２７家Ａ股上市公司股票沒受衝擊，今日股價普升。表列如下：
公司名稱 升跌％
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中國交建（滬：６０１８００） ＋６﹒３
葛洲壩 （滬：６０００６８） ＋６﹒１
萬科 （滬：０００００２） ＋３﹒０
民生銀行（滬：６０００１６） ＋２﹒８
中國建筑（滬：６０１６６８） ＋２﹒２
首開股份（滬：６００３７６） ＋２﹒１
金融街 （深：０００４０２） ＋１﹒９
招商蛇口（深：００１９７９） ＋１﹒８
隆平高科（深：０００９９８） ＋１﹒７
中國鐵建（滬：６０１１８６） ＋１﹒５
保利地產（滬：６０００４８） ＋１﹒４
東江環保（深：００２６７２） ＋１﹒０
招商銀行（滬：６０００３６） ＋０﹒９
長安汽車（深：０００６２５） ＋０﹒８
四維圖新（深：００２４０５） ＋０﹒７
中國中鐵（滬：６０１３９０） ＋０﹒７
歐亞集團（滬：６００６９７） ＋０﹒６
金地集團（滬：６００３８３） ＋０﹒６
中國銀行（滬：６０１９８８） ＋０﹒５
同仁堂 （滬：６０００８５） ＋０﹒２
上汽集團（滬：６００１０４） ＋０﹒１
工商銀行（滬：６０１３９８） ＋０﹒１
鵬博士 （滬：６００８０４） 停牌
大商股份（滬：６００６９４） －０﹒７
華域汽車（滬：６００７４１） －１﹒３
金風科技（深：００２２０２） －２﹒０
東阿阿膠（深：０００４２３） －２﹒２
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