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即市新聞

23/02/2018 12:11

《精心傑作－溫傑》恒生（００１１）業績勝預期，未來存增長空間

　　《精心傑作》農曆年假期後，港股本周表現缺乏明確方向，惟每日在低成交之下浮現較大波
動，反映目前投資者假期氣氛仍存，而市況亦較容易受到外圍氣氛所影響。低成交高波幅，惟未
出現明確方向，往往於後市成交回升之下，出現單邊市機會較高。外圍市況方面，美股反彈遇阻
，聯儲局２１日的會議記錄偏向「鷹」派，市場憂慮未來加息步伐可能加快，十年期美債收益率
觸及超４年高位。至於內地股市本周四（２１日）才復市，實現「開門紅」惟給港股帶來支持力
度有限。
　
＊聚焦大藍籌業績＊
　
　　板塊方面，受農曆假期消費數據刺激的內需股表現較好，蒙牛乳業（０２３１９）等藍籌表
現較好。其他類別板塊，大部分只能跟隨大市上落。另一方面，匯豐控股（００００５）、恆生
銀行（０００１１）等銀行股拉開大型藍籌股業績帷幕，相信未來一個月的市況較容易聚焦於大
藍籌業績。
　　恆指料下周成交將會回升，加上期指結算等因素，市況可能進一步波動。恆指目前處於方向
選擇期，外圍市況表現將產生較大影響作用。短期而言，恆指５日均線與５０日、６０日均線出
現「黃金交叉」可能有助指數站穩５０日移動平均線，惟上方下跌裂口３１７００點阻力較大，
大市走向暫時可以此兩個點位作為選擇參考。
　
＊恆生業績見亮點＊
　
　　個股方面，作為投資者較為熟悉的本地銀行，恆生銀行（１９４﹒９０港元）於本周二
（２０日）公布其去年全年業績，總體而言，恆生業績表現較預期理想，各項業務運營亦較為健
康。集團２０１７年實現營業溢利２３５﹒４７億元，股東溢利２００﹒１８億元，兩者按年分
別增長２４％及２３％。零售銀行及財富管理、商業銀行、環球銀行及資本市場等三項仍為集團
最為主要三項收益來源，分別佔集團總體除稅前溢利５２﹒６％、２６﹒８％及２０﹒１％。
　　集團業績存在多重亮點，其中佔集團總體收入近一半的淨利息收入增速較快，達至雙位數字
的１０％。期內其凈息差較２０１６年增加９個基點至１﹒８５％，反映集團在優化存款組合及
低成本儲蓄管理上較為出色，以提升盈利素質。而於體量方面，集團賺取利息的平均資產亦按年
增加６６０億元，反映集團實現數量與質量雙增長。除此之外，集團於下半年的淨利息收入亦較
上半年增加８％，表現出良好增長勢頭。得益於去年市況較好，集團凈服務收入及凈交易收入分
別錄得１４％、４１％的按年增長。此外，受惠經濟景氣度上升，使集團貸款減值提撥及其他信
貸風險準備按年減少２１％。
　
＊派息雖增乏驚喜＊
　
　　集團第四次中期息較往年增加至３﹒１０元，全年合共派息６﹒７０元，按年增加９﹒８％
，惟派息比率約為６５％，較去年下降，故未令市場感到特別驚喜。
　
＊目標價２１５元＊
　
　　在本港經濟向好以及今年加息環境趨勢下，恆生銀行２０１８年業績仍有機會受凈息差擴張
而拉動增長，惟對於長線投資者而言，目前息率稍低於３﹒５％，建議投資者可待股價回落至
１８０－１８５元吸納，２０１８年目標價２１５元，止蝕價１７０元。
《光大新鴻基財富管理策略師　溫傑》
　
＊筆者並無持有上述股份

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