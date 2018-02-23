  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/02/2018 19:28

《日入而息》港交所加快改革諮詢迎同股不同權，安邦保險被接管

　　《今天重點》﹡港交所（００３８８）建議主板新增三章節，諮詢期一個月；港交所建議三
　　　　　　　　　類創新公司可作第二上市，市值同樣至少１００億元；港所倡創新公司股份
　　　　　　　　　代號加入Ｗ區別，市值要逾百億，引入日落條款；港交所建議限制生物科技
　　　　　　　　　公司主營業務變，以股份代號「Ｂ」識別；港所將修改上市規則諮詢期縮短
　　　　　　　　　，料４月底可接受申請；李小加：設自然日落條款，企業冀享有不同投票權
　　　　　　　　﹡張華峰冀同股不同權公司年中上市，措施夠保障投資者
　　　　　　　　﹡中保監表示依法對安邦保險實施接管，期限一年；若安邦沒完成股權重組，
　　　　　　　　　接管期限可延長一年；中保監打響強監管新春頭炮，入主安邦人選料成焦點
　　　　　　　　　；中保監發改部主任何肖鋒任安邦接管組組長
　　　　　　　　
　　《即日市況》﹡房內銀齊跑出，港股反彈３０１點收３１２６７，成交僅越千億

　　《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒６３％，造紙煤炭股走高，安邦系普升

　　《美元匯價》﹡美匯連日反彈後回軟，歐元繼續部署低位吸納；歐元最新報１﹒２２９９╱
　　　　　　　　　２３０２，日圓最新報１０６﹒８２╱８３

　　《公司業績》﹡百盛集團（０３３６８）去年度盈轉虧１﹒３６億元人民幣，不派息
　　　　　　　　﹡聯合能源（００４６７）全年純利增３６﹒４％至１３﹒２億元，息４仙
　　　　　　　　﹡建滔化工（００１４８）附屬建滔銅箔去年多賺１２﹒６倍
　　　　　　　　﹡俄鋁（００４８６）去年多賺３﹒６％至１２﹒２億美元

　　《公司資訊》﹡倩碧（０８３６７）超購近１４倍，一手中籤率４０％
　　　　　　　　﹡新地（０００１６）今年推兩個屯門新盤，期望景秀里一期季內推出
　　　　　　　　﹡海航集團子公司擬售紅獅酒店股份
　　　　　　　　﹡力寶（００２２６）及香港華人（００６５５）料於星上市合營分佔溢利均
　　　　　　　　　不少於１億元
　　　　　　　　﹡民眾（００２７９）擬引深Ａ民盛金科投資證券及期貨業務
　　　　　　　　﹡宏利香港表示不評論行業出售業務，內地走資及人幣匯率對集團影響微；宏
　　　　　　　　　利香港去年年度化保費等值銷售額創新高
　　　　　　　　﹡希慎（０００１４）新春人流雙位數增長，鐘表珠寶化妝品銷情稍勝
　　　　　　　　﹡俄鋁（００４８６）調任Ｂｏｕｒｉｋｏ為首任女ＣＥＯ
　　　　　　　　﹡ＡＶ　Ｃｏｎｃｅｐｔ（００５９５）斥資約３２７萬元回購５１０萬股
　　　　　　　　﹡專業旅運（０１２３５）出售元朗地舖，套現５６００萬元
　　　　　　　
　　　　　　　　﹡港深聯合（０８１８１）要約人全購獲４２﹒４％接納，持股升至逾７２％
　　　　　　　　﹡華潤醫藥（０３３２０）增持東阿阿膠約１４０萬股Ａ股
　　　　　　　　﹡萬威國際（００１６７）獨立非執董楊雄勝遭中證監行政處罰
　　　　　　　　﹡漢思能源（００５５４）章小婉辭任執行董事

　　《國企紅籌》﹡招商局港口（００１４４）收購巴西港口正式交割，海外布局覆蓋五大洲
　　　　　　　　﹡中石化煉化工程（０２３８６）去年新簽訂合同按年升４２％

　　《神州民企》﹡太陽城集團（０１３８３）附屬遭索償訴訟已訂和解協議
　　　　　　　　﹡長港敦信（０２２２９）開曼共同臨時清盤人申請定於下月聆訊
　　　　　　　　﹡長汽（０２３３３）與寶馬簽署意向書，或合組公司聚焦新能源汽車
　　　　　　　　﹡益華控股（０２２１３）非執董陳達仁將５﹒４２億股押予獨立第三方

　　《中國要聞》﹡春假長假上海對外交通到發總量６４２﹒４４萬人次；春節期間三四線城市
　　　　　　　　　樓市火熱，節前成交同比升３５％
　　　　　　　　﹡小米微軟簽署合作備忘錄，助推小米進國際市場
　　　　　　　　﹡工信部表示深化甲醇汽車試點示範，加快制定重點標準
　　　　　　　　﹡沃達豐和華為完成首次５Ｇ通話測試
　　　　　　　　﹡唐山３月至１１月對鋼鐵業實施錯峰生產
　　　　　　　　﹡國資委表示同意調整中國鐵路通信信號集團主業
　　　　　　　　﹡報道指中央將開會研究人行行長等人事問題
　　　　　　　　﹡最高檢對人保集團原總裁王銀成涉嫌受賄案提起公訴
　　　　　　　　﹡中國１月ＬＮＧ進口５１８萬噸，創紀錄高位
　　　　　　　　﹡》國家級混改基金有望上半年成立，「雙向混合」成趨勢
　　　　　　　　﹡人行２３００億逆回購利率持平，兩日投放５８００億
　　　　　　　　﹡樂視網回應賈躍亭股權質押平倉風險：尚未達披露階段；樂視網表示終止收
　　　　　　　　　購樂視影業對發展不造成實質影響
　　　　　　　　﹡２９８０名全國人大代表選舉資格有效，明日公布名單
　　　　　　　　﹡投服中心對北京２３８家公司發送股東建議函
　　　　　　　　﹡京雄城際北京段明年通車，總投資逾３３５億元人民幣
　　　　　　　　﹡上海春節期間文娛消費總量近２億，電影票房１﹒８億
　　　　　　　　﹡上海優化社會投資項目審批，最多４８個工作日
　　　　　　　　﹡奇瑞否認與特斯拉商議合資建廠可能性傳聞
　　　　　　　　﹡上海市檢察一分院依法對吳小暉提起公訴
　　　　　　　
　　　　　　　　﹡外匯局表示１月外匯市場總成交１４﹒５６萬億元人民幣
　　　　　　　　﹡步步高向騰訊及京東轉讓公司股份，騰訊持股６％

　　《寶島快訊》﹡台股收升１﹒２％，報１０７９４﹒５５點

　　《其他消息》﹡民主派不滿法案委員會主席葉劉縮減第二輪發言時間
　　　　　　　　﹡鄭若驊稱立法的要求是與基本法無牴觸；在內地口岸區實施內地法律與１８
　　　　　　　　　條無牴觸；ＵＧＬ案件未完結，律政司未決定是否作檢控
　　　　　　　　﹡李飛指自決等同港獨，人大解釋無對選舉主任造成壓力
　　　　　　　　﹡內地男於旺角騷動案庭上拍照，辯方憂陪審團容貌外洩
　　　　　　　　﹡民政事務局長劉江華下周一起訪問柬埔寨及泰國
　　　　　　　　﹡食環署高級？生督察被傳召為旺角騷亂案作供
　　　　　　　　﹡政府再度委任楊美珍為旅發局成員，任期兩年下月起生效
　　　　　　　　﹡屋宇署１２月批出廿份建築圖則，獲准動工住宅２０００伙
　　　　　　　　﹡楊偉民稱經濟發展「重質不重量」，抑金融房地產重實體經濟
　　　　　　　　﹡工商舖摸貨幾絕跡，美聯工商舖籲政府撤辣助用家；美聯工商舖料今年商廈
　　　　　　　　　成交量升一成，整體舖租升５％
　　　　　　　　﹡中原ＣＣＬ八大指數４２周以來首次齊創歷史新高
　　　　　　　　﹡施永青稱維持本港樓價全年升８至１０％之預測
　　　　　　　　﹡調整受規管場外衍生工具產品涵蓋範圍附屬法例刊憲
　　　　　　　　﹡職場上成功定義是甚麼？港人認為最緊要工作與生活平衡
　　　　　　　　﹡深股通額度全日用６﹒９億元；滬股通額度全日用１２﹒４億元　
　　　　　　　　﹡張華峰稱同股不同權為發展大方向，冀修改上市規則無太多制肘
　　　　　　　　﹡恆指公司將於下月５日收巿後首次發布純Ｈ股指數
（ｚｚ）

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道23/02/2018
【安邦風波】中保監打響強監管新春頭炮 入主安邦人選料成焦點
生財有道23/02/2018
【預算前瞻】自願醫保快公布勢可扣稅 學者料吸引中產參與
生財有道23/02/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－銀娛】短炒業績 中長線望破頂 中場業務不容忽視
生財有道23/02/2018
【安邦風波】中保監：依法對安邦保險實施接管 期限一年
國際動態23/02/2018
特朗普倡教職員佩槍 保護學生
生財有道22/02/2018
【預算前瞻】王銳強：應未雨綢繆開徵新稅 可下調直接稅作補償
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
形象UP！ ． 藍婷
【職場拜年要知禮！】10大拜年「職場禮儀」 2
星座命理
【狗年開工大吉】初五開工最好？小心生肖相沖！ 3
陶冬天下 ． 陶冬
股市失樂園 2
小薯茶水間 NEW
【開工大吉】同事利是好難逗？醒你5大必勝攻略！ 5
綠路閑人 ． lolo
同檯食飯共修行 8
中環人 ． 溫天納
不再炒作概念的狗年股市 新文章
鬆一鬆 ． 通通
【一生受用】10個實用的生活小技巧！ 2
論盡中港台 ． 岑逸飛
【2018預測】戊戌狗年，月食修刑 5 新文章
我家私房菜 ． 韋太
【初七吃素】雜錦素炒 2
走肉廚房 ． Cathy Lee
【補脾益氣】金栗芝蔴油飯 2
美女中醫 ． 譚莉英
【新年暴食】減肥大計前功盡廢，綠豆海帶山楂粥瘦身急救 4
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
雞飛狗走重臨？
醫美正當時 ． 張傑
傷皮膚？不能曬太陽？拆解激光美容七大常見誤解 3
健康解「迷」
【脾胃弱者食蒜易肚瀉！】配白飯吃可減不適？（內附健脾去濕湯食譜） 3
香港街頭美食
【口袋清單】4間深圳網紅咖啡店 自拍、喝咖啡、消磨一個下午時光 新文章
娛樂情報
黃子華《棟篤特工》6天破2500萬甩「票房毒藥」 影迷齊鼓掌︰吐氣揚眉 3
玄來更精彩 ． 黃美雲
中央肥胖有危險 五分鐘減肚腩神功 2 新文章
食療新意思 ． 陳沛思
【消食化積】新春養生桂圓普洱茶，生熟普洱大不同 3
台灣熱話 ． 姚超文
【台北地道潮州菜】 價格親民水準高！必食鹵水鵝、芋泥鴨、石榴雞 1
暢所欲妍 ． 屈穎妍
停一停，忍一忍 164
立會透視鏡 ． 馬天娜
DQ姚周 政府迫不得已 106
玩樂好去處
【灣仔新蒲點】全新3層日系雜貨店！集日本直送零食＋美容＋廚具＋Café於一身 1
Member Zone
【家有柴犬 喜事常來】賞你HK$3,888開年大福袋及50份開年利是
香港街頭美食
【新年必備賀年糕】小編反轉廚房！炮製「色香味俱全」臘味蘿蔔糕（附食譜） 3
政是有心 ． 余君雋
不就是打入建制反建制 夠膽推港獨無膽認港獨 27
What's On
【拜年錦囊】史上最齊親戚關係稱呼表！「夠誠意、夠體面」賀年禮盒推介 2
第一桶金 ． 方元
和女兒設計投資組合 期望5年50%回報 2
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
健康Video
【團年食得清淡啲】素盆菜試食 特色菇菌有肉感！ 4
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活 2
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
別看輕白蘿蔔 消滯增強抵抗力一樣掂 8
小薯茶水間 NEW
2018打工仔攻略 麥玲玲教你職場趨吉避凶！ 4
鬆一鬆 ． 通通
【心理測驗】你第一眼看到什麼，就決定你是什麼樣的人！ 4
陶冬天下 ． 陶冬
算法股災
「男」言之隱 NEW
男士陰莖硬度分4級 三高人士易不舉 2
玄來更精彩 ． 黃美雲
【對女性不利?!】超級藍血月的啓示 1
健康大晒 NEW
【救心黃金十秒】冬天應如何保護心臟？必須了解的危險信號及緊急應對措施 4
星座命理
【玄來咁簡單！】增加財富有妙法
抵玩自助遊
【$10,000玩7日】快閃水都威尼斯 米蘭大教堂朝聖 1
產品簡介

【家有柴犬 喜事常來】分享「喜」氣 內附摺紙教學

【etnet Bonus賞你】E-Max WearHouse 100元現金禮券

【etnet Bonus賞你】新港城中心 至型行李箱保護套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊