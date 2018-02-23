《日入而息》港交所加快改革諮詢迎同股不同權，安邦保險被接管

《今天重點》﹡港交所（００３８８）建議主板新增三章節，諮詢期一個月；港交所建議三

類創新公司可作第二上市，市值同樣至少１００億元；港所倡創新公司股份

代號加入Ｗ區別，市值要逾百億，引入日落條款；港交所建議限制生物科技

公司主營業務變，以股份代號「Ｂ」識別；港所將修改上市規則諮詢期縮短

，料４月底可接受申請；李小加：設自然日落條款，企業冀享有不同投票權

﹡張華峰冀同股不同權公司年中上市，措施夠保障投資者

﹡中保監表示依法對安邦保險實施接管，期限一年；若安邦沒完成股權重組，

接管期限可延長一年；中保監打響強監管新春頭炮，入主安邦人選料成焦點

；中保監發改部主任何肖鋒任安邦接管組組長



《即日市況》﹡房內銀齊跑出，港股反彈３０１點收３１２６７，成交僅越千億



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒６３％，造紙煤炭股走高，安邦系普升



《美元匯價》﹡美匯連日反彈後回軟，歐元繼續部署低位吸納；歐元最新報１﹒２２９９╱

２３０２，日圓最新報１０６﹒８２╱８３



《公司業績》﹡百盛集團（０３３６８）去年度盈轉虧１﹒３６億元人民幣，不派息

﹡聯合能源（００４６７）全年純利增３６﹒４％至１３﹒２億元，息４仙

﹡建滔化工（００１４８）附屬建滔銅箔去年多賺１２﹒６倍

﹡俄鋁（００４８６）去年多賺３﹒６％至１２﹒２億美元



《公司資訊》﹡倩碧（０８３６７）超購近１４倍，一手中籤率４０％

﹡新地（０００１６）今年推兩個屯門新盤，期望景秀里一期季內推出

﹡海航集團子公司擬售紅獅酒店股份

﹡力寶（００２２６）及香港華人（００６５５）料於星上市合營分佔溢利均

不少於１億元

﹡民眾（００２７９）擬引深Ａ民盛金科投資證券及期貨業務

﹡宏利香港表示不評論行業出售業務，內地走資及人幣匯率對集團影響微；宏

利香港去年年度化保費等值銷售額創新高

﹡希慎（０００１４）新春人流雙位數增長，鐘表珠寶化妝品銷情稍勝

﹡俄鋁（００４８６）調任Ｂｏｕｒｉｋｏ為首任女ＣＥＯ

﹡ＡＶ Ｃｏｎｃｅｐｔ（００５９５）斥資約３２７萬元回購５１０萬股

﹡專業旅運（０１２３５）出售元朗地舖，套現５６００萬元



﹡港深聯合（０８１８１）要約人全購獲４２﹒４％接納，持股升至逾７２％

﹡華潤醫藥（０３３２０）增持東阿阿膠約１４０萬股Ａ股

﹡萬威國際（００１６７）獨立非執董楊雄勝遭中證監行政處罰

﹡漢思能源（００５５４）章小婉辭任執行董事



《國企紅籌》﹡招商局港口（００１４４）收購巴西港口正式交割，海外布局覆蓋五大洲

﹡中石化煉化工程（０２３８６）去年新簽訂合同按年升４２％



《神州民企》﹡太陽城集團（０１３８３）附屬遭索償訴訟已訂和解協議

﹡長港敦信（０２２２９）開曼共同臨時清盤人申請定於下月聆訊

﹡長汽（０２３３３）與寶馬簽署意向書，或合組公司聚焦新能源汽車

﹡益華控股（０２２１３）非執董陳達仁將５﹒４２億股押予獨立第三方



《中國要聞》﹡春假長假上海對外交通到發總量６４２﹒４４萬人次；春節期間三四線城市

樓市火熱，節前成交同比升３５％

﹡小米微軟簽署合作備忘錄，助推小米進國際市場

﹡工信部表示深化甲醇汽車試點示範，加快制定重點標準

﹡沃達豐和華為完成首次５Ｇ通話測試

﹡唐山３月至１１月對鋼鐵業實施錯峰生產

﹡國資委表示同意調整中國鐵路通信信號集團主業

﹡報道指中央將開會研究人行行長等人事問題

﹡最高檢對人保集團原總裁王銀成涉嫌受賄案提起公訴

﹡中國１月ＬＮＧ進口５１８萬噸，創紀錄高位

﹡》國家級混改基金有望上半年成立，「雙向混合」成趨勢

﹡人行２３００億逆回購利率持平，兩日投放５８００億

﹡樂視網回應賈躍亭股權質押平倉風險：尚未達披露階段；樂視網表示終止收

購樂視影業對發展不造成實質影響

﹡２９８０名全國人大代表選舉資格有效，明日公布名單

﹡投服中心對北京２３８家公司發送股東建議函

﹡京雄城際北京段明年通車，總投資逾３３５億元人民幣

﹡上海春節期間文娛消費總量近２億，電影票房１﹒８億

﹡上海優化社會投資項目審批，最多４８個工作日

﹡奇瑞否認與特斯拉商議合資建廠可能性傳聞

﹡上海市檢察一分院依法對吳小暉提起公訴



﹡外匯局表示１月外匯市場總成交１４﹒５６萬億元人民幣

﹡步步高向騰訊及京東轉讓公司股份，騰訊持股６％



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒２％，報１０７９４﹒５５點



《其他消息》﹡民主派不滿法案委員會主席葉劉縮減第二輪發言時間

﹡鄭若驊稱立法的要求是與基本法無牴觸；在內地口岸區實施內地法律與１８

條無牴觸；ＵＧＬ案件未完結，律政司未決定是否作檢控

﹡李飛指自決等同港獨，人大解釋無對選舉主任造成壓力

﹡內地男於旺角騷動案庭上拍照，辯方憂陪審團容貌外洩

﹡民政事務局長劉江華下周一起訪問柬埔寨及泰國

﹡食環署高級？生督察被傳召為旺角騷亂案作供

﹡政府再度委任楊美珍為旅發局成員，任期兩年下月起生效

﹡屋宇署１２月批出廿份建築圖則，獲准動工住宅２０００伙

﹡楊偉民稱經濟發展「重質不重量」，抑金融房地產重實體經濟

﹡工商舖摸貨幾絕跡，美聯工商舖籲政府撤辣助用家；美聯工商舖料今年商廈

成交量升一成，整體舖租升５％

﹡中原ＣＣＬ八大指數４２周以來首次齊創歷史新高

﹡施永青稱維持本港樓價全年升８至１０％之預測

﹡調整受規管場外衍生工具產品涵蓋範圍附屬法例刊憲

﹡職場上成功定義是甚麼？港人認為最緊要工作與生活平衡

﹡深股通額度全日用６﹒９億元；滬股通額度全日用１２﹒４億元

﹡張華峰稱同股不同權為發展大方向，冀修改上市規則無太多制肘

﹡恆指公司將於下月５日收巿後首次發布純Ｈ股指數

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