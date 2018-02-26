《日出而作》中共倡國家主席連任撤上限，美債息跌美股再升

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２５３０９．９９ 升 ３４７．５１點╱１．３９％

標普５００ ２７４７．３０ 升 ４３．３４點╱１．６０％

納斯達克 ７３３７．３９ 升 １２７．３１點╱１．７７％

倫敦富時１００ ７２４４．４１ 跌 ７．９８點╱０．１１％

法蘭克福ＤＡＸ １２４８３．７９ 升 ２１．８８點╱０．１８％

巴黎ＣＡＣ４０ ５３１７．３７ 升 ８．１４點╱０．１５％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０７．００，歐元兌美元１．２２８５



《最新資訊》﹡三星推新旗艦Ｓ９，售價較ｉＰｈｏｎｅ Ｘ便宜

﹡巴菲特提醒長線投資股票勝債券

﹡巴郡收益急增，惟難以合理價作併購

﹡英倫銀行副行長：加息時間應該早於先前預期

﹡下年度賣地料１﹒９萬伙，６成市區地

﹡私樓去年逾２萬伙動工，近１７年高

﹡湯文亮認為下半年樓價跌５％至１０％

﹡區諾軒強調沒繼承香港眾志政綱

﹡陳家珮攻中間選民，理性致勝

﹡利比亞關閉油田油價上日升超過１％，金價周計下跌

﹡十年期美債息回落，美股三大指數上周五均升逾１％

﹡美元全周升近１％，投資者憂聯儲局或更積極加息

﹡卓能（００１３１）料中期股東應佔溢利按年大幅增加

﹡瑞房（００２７２）料年度溢利大增不少於五成，物業銷售利潤率提高

﹡沙特能源大臣冀明年能夠放寬產量限制

﹡ＭｅｇａＢｏｘ新春丁財旺，看好今年市道

﹡北京汽車（０１９５８）與戴姆勒投資１１９億人幣打造合資豪華車生產

基地

﹡恆生（０００１１）：年初淨息差穩，股東回報率盼雙位數

﹡善樂國際（０１６６０）今早停牌，待刊發收購及合併消息

﹡滉達富（０１３４８）獲中泰國際折讓四成認購新股，並溢價兩成提現金

要約

﹡億勝（０１０６１）購英國生物科技公司可換股優先股，涉３９００萬



《國企紅籌》﹡中信資源（０１２０５）年度多賺近４３％，息２﹒５仙

﹡國壽（０２６２８）信託ＭＰＦ研減費

﹡騰訊（００７００）獲薦買，麥格理唱好四內銀，摩通大升長汽目標

﹡北水回落，買騰訊（００７００）、神華（０１０８８）、平保

（０２３１８）、太保（０２６０１）、招行（０３９６８），沽中信行

（００９９８）、農行（０１２８８）

﹡北大資源（００６１８）料去年度溢利不少於５億人幣

﹡金地、中國建築等公告指安邦近期沒減持股票計劃

﹡萬科（０２２０２）、民行（０１９８８）、招行（０３９６８）、遠洋

（０３３７７）及金風（０２２０８）均指安邦無減持計劃

﹡萬科（０２２０２）否認前主席王石７年袋１０億人幣



《神州民企》﹡錦藝（００５６５）中期多賺５２﹒５％至２８９１﹒５萬，不派息



《中國要聞》﹡中共十九屆三中全會２６日至２８日召開

﹡中共建議刪除國家主席連任不得超過兩屆規定

﹡中保監批復３家保險中介牌照，美團間接拿下

﹡中銀監公布取消外資銀行四項業務審批，擴大對外開放

﹡中證監回應ＩＰＯ被否企業３年內不得通過借殼上市

﹡全國人大常委會批准股票發行註冊制改革延長兩年

﹡習近平強調把實施憲法提高到新的水平

﹡中保監顯示平保等３家險企境外投資違規領監管函

