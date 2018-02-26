《牛熊志選－陳其志》沿５０天線整固，留意平保購１９６３１

《牛熊志選》恆指在農曆新年後表現轉穩，上周大部分時間在３０７００點至３１５００點

之間整固，高低位相差在１０００點之內，料月初的首個下跌裂口約３１７００點附近阻力仍大

，策略上以候低部署反彈為主。恆指牛熊證資金流方面，過去一周恆指牛證錄得約１﹒１３億元

資金淨流出，反觀熊證則錄得約２﹒１５億元資金淨流入套現，反映較多資金逆勢部署淡倉。街

貨分布方面，截至上周四，恆指牛證倉位主要集中在收回價３０３００點至３０５００點之間

，過夜街貨相當於約２６２０張期指合約，而恆指熊證的街貨則較為分散，新的淡倉重新部署在

收回價３１５００點至３２１００點之間，相當約２０９０張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍回落。恆生指數３個月場外期權的

引伸波幅下跌１﹒１個波幅點至１９﹒３％，國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下跌０﹒８

個波幅點至２３﹒９％。至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波幅下跌

３﹒４個波幅點至１８﹒６％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒２個波幅點至

３２﹒６％；騰訊（００７００）的引伸波幅下跌０﹒９個波幅點至３３﹒９％；中移動

（００９４１）的引伸波幅下跌２﹒５個波幅點至１７﹒４％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下跌１﹒１個波幅點至３３﹒８％；國壽（０２６２８）的引伸波幅下跌２﹒４個波幅點至２５

﹒８％；建行（００９３９）的引伸波幅下跌０﹒９個波幅點至３０﹒１％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下跌１﹒１個波幅點至３０﹒１％；中石油（００８５７）的引伸波

幅下跌０﹒８個波幅點至２９﹒８％；中海油（００８８３）的引伸波幅下跌０﹒９個波幅點至

３０﹒５％；Ａ中（０２８２３）的引伸波幅下跌０﹒５個波幅點至２５﹒１％。

個股方面，平保股價近期表現略為落後，吸引資金流入相關認購證部署，錄得約９５００萬

元資金淨流入，當中較多資金留意行使價９３至９９元之間的中期價外條款，實際槓桿約７倍至

８倍。技術上，平保股價上周沿著５０天線在８４至８７元之間窄幅整固，如能在此逐步建立底

部支持，後市料有機會重返９０元關口。如看好平保，可留意中長期貼價認購證１９６３１，行

使價９５元，今年８月尾到期，實際槓桿約６倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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