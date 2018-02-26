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26/02/2018 08:45

《牛熊志選－陳其志》沿５０天線整固，留意平保購１９６３１

　　《牛熊志選》恆指在農曆新年後表現轉穩，上周大部分時間在３０７００點至３１５００點
之間整固，高低位相差在１０００點之內，料月初的首個下跌裂口約３１７００點附近阻力仍大
，策略上以候低部署反彈為主。恆指牛熊證資金流方面，過去一周恆指牛證錄得約１﹒１３億元
資金淨流出，反觀熊證則錄得約２﹒１５億元資金淨流入套現，反映較多資金逆勢部署淡倉。街
貨分布方面，截至上周四，恆指牛證倉位主要集中在收回價３０３００點至３０５００點之間
，過夜街貨相當於約２６２０張期指合約，而恆指熊證的街貨則較為分散，新的淡倉重新部署在
收回價３１５００點至３２１００點之間，相當約２０９０張期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍回落。恆生指數３個月場外期權的
引伸波幅下跌１﹒１個波幅點至１９﹒３％，國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下跌０﹒８
個波幅點至２３﹒９％。至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波幅下跌
３﹒４個波幅點至１８﹒６％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒２個波幅點至
３２﹒６％；騰訊（００７００）的引伸波幅下跌０﹒９個波幅點至３３﹒９％；中移動
（００９４１）的引伸波幅下跌２﹒５個波幅點至１７﹒４％；平保（０２３１８）的引伸波幅
下跌１﹒１個波幅點至３３﹒８％；國壽（０２６２８）的引伸波幅下跌２﹒４個波幅點至２５
﹒８％；建行（００９３９）的引伸波幅下跌０﹒９個波幅點至３０﹒１％；工行
（０１３９８）的引伸波幅下跌１﹒１個波幅點至３０﹒１％；中石油（００８５７）的引伸波
幅下跌０﹒８個波幅點至２９﹒８％；中海油（００８８３）的引伸波幅下跌０﹒９個波幅點至
３０﹒５％；Ａ中（０２８２３）的引伸波幅下跌０﹒５個波幅點至２５﹒１％。
　　個股方面，平保股價近期表現略為落後，吸引資金流入相關認購證部署，錄得約９５００萬
元資金淨流入，當中較多資金留意行使價９３至９９元之間的中期價外條款，實際槓桿約７倍至
８倍。技術上，平保股價上周沿著５０天線在８４至８７元之間窄幅整固，如能在此逐步建立底
部支持，後市料有機會重返９０元關口。如看好平保，可留意中長期貼價認購證１９６３１，行
使價９５元，今年８月尾到期，實際槓桿約６倍。《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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