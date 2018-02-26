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即市新聞

26/02/2018 09:07

《一周攻略－周進略》急升急跌後，現水平整固，留意中資股

　　《一周攻略》整體金融市場，對比起大約數周之前，近日的波動率明顯緩和下來，主要原因
，大抵是早前觸發低波幅交易策略相關部位拆倉的，其實不是甚麼新聞，只不過是大家應早有心
理準備，但又不肯面對現實的一件事，就是全球走出金融海嘯的陰影，央行終於可以把貨幣政策
正常化的步伐，略為提速至合理的水平，以便讓市場參與者感覺到，真正要做的，始終要做，不
可能無止境的拖延下去。
　
＊回到正常，加息提速＊
　
　　原則上要做的，大家一直在等，還不是因為央行拿不定主意，只要一天通脹預期沒有回來，
一天仍可以有理據，再等一會不遲；然而，上月底，今年初，美國經濟數據所見，情況真的明顯
改善之下，趁著聯儲局新任主席上場，大家不約而同地，便有了早前的一次資產價格大震盪，正
式宣告，非常時期非常手段，有必要重回正常時期正常手段。
　　以上只是純粹就原則上去說，實際執行上，仍得小心處理，央行持續地對市場作出期望管理
，只因人心的細微變化，若同時出現的話，後果可大可小。果如此，即使真的提速，也不見得真
的失控。尤其如今說的加息次數，只不過區區四次，完全可以承受，不是甚麼奇怪的事，本欄亦
不只一次提及，若可以在每季加息一次，則對比起２０１５年和２０１６年均在年底加息一次，
以及２０１７年加息合共三次，再多上一次，自然有更明顯的象徵意義。
　
＊突破二萬五，才展新升浪＊
　　
　　無論如何，全球市場都在互動中，港股不可能置身事外，一定受到影響。１月急升之後，單
單２月初的一周內，已經把當時一整個月的升幅都抵銷，不可謂不驚人。然而，驚人背後，其實
又沒有甚麼太意外，急升之後急速回吐，是基本常識吧？更何況，整個２０１７年升幅更巨，由
２２０００至３００００點，也不是往年港股尋常的升幅了。
　　是的，在金融海嘯後，港股大多數時候其實是上落市，所謂有波幅沒漲幅，來來回回，都是
恆指１８０００至２５０００之間，去年正式突破後，嚴格來說，才是真正的升浪開展，所以，
實際操作上，以突破２５０００起計，又不是漲得那麼多。以此觀之，今年若再多漲一點，亦是
合理。
　
＊低估值追落後，待與國際接軌＊
　
　　說起來，港股之所以由去年起大漲，內外因素都存在。一方面，全球資產配置方面，美股連
漲多年了，自然要把資金擴散開去，才有更多的潛在回報，港股作為追落後的場地，低估值的優
勢是明顯的。另一方面，打開互聯互通的方便之門後，港股自然成為內地投資者一大工具，既可
押注在心儀而低估的股份，又可以在不影響人民幣匯價和資金流入流出的情況下，實現更大程度
的與國際接軌。
　　當然，上述是就宏觀層面去說，具體操作上，投資者在現階段，見識過早前的大漲大跌，以
當時的區間波幅而言，如今水平剛好又不特別便宜，也不特別偏高，進退都不是特別容易作出的
決定，自然要加倍小心，尤其外圍市場拆倉潮也好，內地資金收緊也好，都可以有立竿見影的反
應。
　
＊欲上３３０００，先守３１０００＊
　
　　果如是，比較合理的做法，其實是把跟大市同步的倉位略為減少，然後集中選股，買入相對
強者，沽出（甚至沽空）相對弱者，兩者形成一個自動的保護機制。當然，這也不是萬無一失，
萬一所選的強弱者互換，則有可能損失更大，但這就是考驗投資者本身的能力了。
　　即市部署方面，守穩如今３１０００附近，仍有機會再上，始終早前有過３３０００之上，
不難想像部分投資者仍有欲試高位之感。選股上仍以中資類較為上算，既有低估值，亦有北水之
助。《經濟通通訊社特約分析師　周進略》

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