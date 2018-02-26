《經濟通通訊社２６日專訊》倩碧（０８３６７）首掛開報０﹒４５元，較０﹒２７５元招
股價高６４％，成交約３２５２萬股，涉資１４１３萬元。
若不計手續費，每手賺１７５０元。（ｍｌ）
26/02/2018 09:30
【新股掛牌】倩碧（０８３６７）開報０﹒４５元，高招股價６４％
《經濟通通訊社２６日專訊》倩碧（０８３６７）首掛開報０﹒４５元，較０﹒２７５元招
股價高６４％，成交約３２５２萬股，涉資１４１３萬元。
若不計手續費，每手賺１７５０元。（ｍｌ）
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