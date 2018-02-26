《盤後部署》憧憬藍籌業績，港股短期內可上望３１７００

《經濟通通訊社２６日專訊》華爾街股市上周五（２３日）受惠於科技股普遍升，及美國國

債孳息率回落，三大指數均錄得超過１％升幅。道指升１﹒３９％，報２５３０９；納指升

１﹒７７％，報７３３７點。港股今早高開２６１點或０﹒８４％，報３１５２８，未幾升幅收

窄至只有６點。其後在汽車股領漲，加上港交所（００３８８）績前受追捧，最高見３１５６７

點，上升３００點。最終上升２３１點或０﹒７４％，收報３１４９８點。主板成交

１２３７﹒３５億元增加近兩成。

國指上升９９點或０﹒７８％，報１２８３４點；滬指上升４０點或１﹒２３％，報

３３２９點。



＊留意友邦港交所公布業績表現＊



進入業績期，市場聚焦於多隻於本周放榜的藍籌業績。友邦（０１２９９）、新地

（０００１６）將於明日（２７日）分別公布全年及中期業績，而港交所（００３８８）及銀娛

（０００２７）等將於本周三（２８日）放榜，該等股份的業務表現將對其自身的股價表現及港

股整體表現亦有影響，具指標性作用。投資者需要留意該等公司的業績表現，能否符合甚至勝過

市場預期，將有利股價進一步向上。

此外，港交所上周五收市後，公布有關同股不同權等公司上市的諮詢文件，但諮詢期只有一

個月，比較市場預告的要短，意味最快於４月底可接受該等公司的上市申請，長遠有利其營運。

該股今早除了因為憧憬業績外，亦因同股不同權而炒高，此消息有機會在短期內就被市場消化，

投資者需小心選擇入市時機。



＊觀望鮑威爾講話及本港預算案＊



港股近日仍然維持「日升日跌」的走勢，並維持在窄幅上落，目前仍然未能夠突破此格局。

但隨著本周多隻大藍籌將公布業績，若表現能與市場預期相符，甚至勝於預期，將有助恆指進一

步向上。最近美國經濟數據趨向正面，加上美國國債孳息率有回落的跡像，相信港股後市表現仍

然良好，初步先上望３１７００點。

此外本星期有多個重要的消息公布，包括：美國聯儲局主席鮑威爾將於本周二香港時間晚上

九時半在國會發表講話，市場關注從中透露其對日後加息步伐的立場；而港府將於本周三公布財

政預算案。投資者需要留意此等公布，有機會影響金融市場走勢。（ａｌ）

