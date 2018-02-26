《台股攻略－馮偉明》受中小型股帶動，台股小漲４２點

《台股攻略》台股今日開高走高，升４２﹒１５點或０﹒３９％，收報１０８３６﹒７０點

，成交金額為新台幣１２００﹒８０億元。

美國１０年期公債孳息率自４年以來的高點回落，刺激上周五（２３日）美股四大指數同步

走高。台股今日由中小型股帶頭，顯卡及無線充電等電子次族群續強，造紙類股亦因漲價效應而

吸引買盤湧入，指數差點收復月線，惟電子權值股相對較為失色。大立光中場下跌，鴻海早盤力

守平盤下，尾盤才由紅翻黑，台積電則相對穩健，以小紅作收。儘管無線充電股走勢略為虎頭蛇

尾，但聯昌仍力守漲停，迅杰、凌通、盛群、致伸、全漢、瑞昱及台達電等均升超過１％。受惠

衛生紙漲價效應，造紙類股漲幅逼近６％，正隆、永豐餘、榮成都升超過６％；挖礦概念股撼訊

連續第二個交易日跳空漲停，麗臺、承啟、映泰等板卡股均亮燈漲停。

台股自狗年開市以來已升超過４００點，但交易額只維持在新台幣１２００億元左右，可見

多頭追價意欲不強，預期台股指數短線可能陷入高位震盪。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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