《窩輪豪情－梁業豪》恒指上試３１８００？還是跌回３１０００？

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線表現最強者為原材料業、消費品製造業與能源

業。此外，超短線投機價最高的相關正股為中國光大（００２５７）、農業銀行（０１２８８）

與太古Ａ（０００１９），短線投機價值最高者則為農業銀行、中國光大與豐盛控股

（００６０７）。

恆指高開後，於３１５６７遇到即市阻力，曾掉頭跌回３１２７４，才告回升。連同開市後

被強制性收回的恆指熊證，若恆指升抵３１８００，將共有５２隻恆指熊證的持有者被殺倉，涉

及１４７１張恆指期貨合約。另一方面，若恆指跌抵３１０００，則將共有９４隻恆指牛證被強

制性收回，涉及８０２張恆指期貨合約。由此可見，於恆指位於中間位（３１０００＋

３１８００）╱２＝３１４００附近時，若大戶強攻，應以殺上的機會略大。

恆生指數ＩＢＳＩ現報５３﹒４７６，國企指數ＩＢＳＩ則報５４﹒２１６，顯示藍籌股以

主動買盤較為積極，國企股亦以主動買盤較為積極。整體大市方面，現以國企股的主動買盤覆蓋

範圍較為廣泛。至於短期整體形勢，現以國企股的表現較佳，整體大市則仍處反彈期，料阻力會

逐漸增大。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

