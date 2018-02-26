《外匯達仁－盧楚仁》英若硬脫歐，英鎊必暴跌

《外匯達仁》上星期英國有６２名執政保守黨議員，一同聯署要求首相文翠珊進行「硬脫歐

」，情況實屬罕見。筆者及後隨即收到相關查詢，問「硬脫歐」和「軟脫歐」的分別，和如果英

「硬脫歐」的話，金融市場有甚麼影響？



＊脫歐軟與硬，利好與利淡＊



在經濟學上亦有所謂「軟著陸」與「硬著陸」，但意義和「軟脫歐」與「硬脫歐」則大不同

。首先，「軟脫歐」的意思是指經雙方談判好，定下相關協議後有秩序地「脫歐」，亦被視為利

好英鎊的正面消息。而「硬脫歐」的意思是指雙方終止談判，而即時斷絕雙方關係，亦被視為利

淡英鎊的負面消息。

「軟脫歐」亦可以比喻作一個重要員工，打算辭職不幹；他遞上一個月通知的辭職信，然後

在這一個月向公司主管和他的接任人作出良好交接，令公司運作繼續暢順，大家好來好去，和平

分手。相反，「硬脫歐」則可比喻作這位離職的員工要決絕地即時離開，不交接任何工作，也不

補償公司一個月的通知金，大家反面收場。



＊英國與歐盟，以大局為重＊



我個人認為，這些要求「硬脫歐」的議員可能只是擺擺硬姿態，其實是想爭取「脫歐」後不

再受制於歐盟的規限，以及可以擁有完全的監管自主權，但估計英國和歐盟雙方均會以大局或雙

方利益為重，而最終可以達成第二階段談判而利好英鎊向上。

雖然「破脫歐」機會不大，但如果英國一旦真的不幸要踏上這一步，那麼英鎊和英股以至英

國經濟必定受到重創；皆因「硬脫歐」會引發極多不確定性出現，這些不確定性亦會引致金融市

場出現恐慌，而導致英國股匯被拋售。悲觀的預測，如硬脫歐的話，英鎊兌美元更不排除會重回

去年初１﹒２０００的３２年低位。



＊留意英數據，鎊似暫見頂＊



因此，估計英方不會這麼不理智來進行「硬脫歐」；反而大家要留意英國最近公布的經濟數

據，似有暫時見頂放緩的跡象，令英鎊可能進一步回吐。最後，提醒各位要注意，明天新任聯儲

局主席鮑威爾，將會出席國會上半年的聽證會，而文翠珊則會在周五（２日）發表「脫歐」演說

，兩者的重要性同樣重要。《ｉＢＥＳＴ ＦＩＮＡＮＣＥ高級副總裁 盧楚仁》

