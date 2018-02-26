《午市前瞻》市場觀望外圍及本地消息，恒指３２０００見阻力

《經濟通通訊社２６日專訊》美國１０年期美債息回落，美指造好。港股隨外圍高開

２６１點報３１５２８點，吉利汽車（００１７５）大幅炒高，受惠母企入股戴姆勒消息，領升

大市。未幾，港股升幅大幅收窄一度至只有６點報３１２７３點，受累騰訊（００７００）倒跌

，大型內房股偏軟，惟午收前港股升幅再度擴大。恆指半日收報３１４５９點，漲１９１點或０

﹒６１％，主板成交６８８﹒２９億元。

國指亦升８６點或０﹒６８％，報１２８２１點。滬指收升２３點或０﹒７２％，報

３３１２點。



＊吉利升幅暫冠藍籌，港交所緊隨其後＊



吉利汽車有傳母企吉利控股集團正以近７５億歐元，收購德國汽車製造商戴姆勒的公司股權

，以成為公司最大股東。吉利汽車半日急升８﹒３７％，報２５﹒９元，為升幅最大恆指成分股

。

長汽（０２３３３）獲摩通調升目價價，由９元大升至１６元，投資評級由「中性」上調至

「增持」，半日升６﹒０７％，報９﹒４３元。長汽與寶馬簽署意向書，合組公司聚焦新能源汽

車。

港交所（００３８８）將於周三（２８日）放榜，該股獲大摩、中金唱好，其中以中金予最

高目標４００元，半日漲３﹒１５％，報２９４﹒８元，暫表現次佳藍籌股。

油價上周五（２３日）上升至超過兩周高位，中海油（００８８３）半日升１﹒３９％，報

１１﹒７元；中石化（００３８６）揚１﹒２４％，報６﹒５５元；中石油（００８５７）升１

﹒０８％，報５﹒６３元。

麥格理唱好四大內銀股，均予「跑贏大市」評級，四大內銀股走向各異，建行

（００９３９）升０﹒２４％，報８﹒４６元；農行（０１２８８）暫無升跌，報４﹒５７元；

工行（０１３９８）跌０﹒１４％，報７﹒０２元；中行（０３９８８）揚１﹒１３％，報

４﹒４８元。



＊中資航空股齊造好，寶發暫最差個股＊



人幣上升，春節假日７天春運旅客發送量再創新高，刺激航空股走高，南航（０１０５５）

升２﹒９２％，報１０﹒５８元；東航（００６７０）升２﹒０７％，報６﹒９１元；國航

（００７５３）揚２﹒２％，報１２﹒０６元。

卜蜂（０００４３）去年純利倒退８４％，半日軟４﹒７６％，報０﹒６元。

黎氏企業（０２２６６）早前澄清造市指控並無根據，半日回軟６﹒５２％，報０﹒８６元

。

寶發控股（０８５３２）上市翌日，半日挫２６﹒８３％，報０﹒３元，比招股價０﹒２８

元高出７﹒１４％，暫為表現最差恆指股。

金活醫藥（０１１１０）急升３３﹒６２％報１﹒５５元。該股代理京都念慈菴系列產品銷

售，據華爾街日報報道，美國近日流感肆虐，部分病患服用念慈菴川貝枇杷膏後病情立刻好轉，

因而令該產品在美國瞬間爆紅。



＊陳錦興：車股已消化沽壓，吉利２５元買入＊



英皇證券研究部總監陳錦興對《經濟通通訊社》表示，恆指近期日升日跌，未能一帆風順，

他預料恆指日內阻力位為３１６００至３１７００點水平，他指近日市場仍在觀望環球及本港消

息，包括美國聯儲局主席鮑威爾將於本周發表講話，本港周三（２８日）亦將公布來年財政預算

案。在不同消息因素影響下，陳錦興料恆指本周仍在３１０００至３２０００點水平反覆上落。

今日多隻中資汽車股獲炒高，陳錦興表示，吉利及長汽除各有消息利好股價炒作外，早前在

大市回軟時，車股整個板塊較早已作出調整，因此相對已消化沽壓。吉利今早裂口高開，陳錦興

建議有意買入吉利的投資者可於約股價稍為回落至近２５元水平買入，認為股份仍有上升動力。

（ｇｌ、ｇｖ）

