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即市新聞

26/02/2018 12:45

《午市前瞻》市場觀望外圍及本地消息，恒指３２０００見阻力

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國１０年期美債息回落，美指造好。港股隨外圍高開
２６１點報３１５２８點，吉利汽車（００１７５）大幅炒高，受惠母企入股戴姆勒消息，領升
大市。未幾，港股升幅大幅收窄一度至只有６點報３１２７３點，受累騰訊（００７００）倒跌
，大型內房股偏軟，惟午收前港股升幅再度擴大。恆指半日收報３１４５９點，漲１９１點或０
﹒６１％，主板成交６８８﹒２９億元。
　　國指亦升８６點或０﹒６８％，報１２８２１點。滬指收升２３點或０﹒７２％，報
３３１２點。

＊吉利升幅暫冠藍籌，港交所緊隨其後＊

　　吉利汽車有傳母企吉利控股集團正以近７５億歐元，收購德國汽車製造商戴姆勒的公司股權
，以成為公司最大股東。吉利汽車半日急升８﹒３７％，報２５﹒９元，為升幅最大恆指成分股

　　長汽（０２３３３）獲摩通調升目價價，由９元大升至１６元，投資評級由「中性」上調至
「增持」，半日升６﹒０７％，報９﹒４３元。長汽與寶馬簽署意向書，合組公司聚焦新能源汽
車。
　　港交所（００３８８）將於周三（２８日）放榜，該股獲大摩、中金唱好，其中以中金予最
高目標４００元，半日漲３﹒１５％，報２９４﹒８元，暫表現次佳藍籌股。
　　油價上周五（２３日）上升至超過兩周高位，中海油（００８８３）半日升１﹒３９％，報
１１﹒７元；中石化（００３８６）揚１﹒２４％，報６﹒５５元；中石油（００８５７）升１
﹒０８％，報５﹒６３元。
　　麥格理唱好四大內銀股，均予「跑贏大市」評級，四大內銀股走向各異，建行
（００９３９）升０﹒２４％，報８﹒４６元；農行（０１２８８）暫無升跌，報４﹒５７元；
工行（０１３９８）跌０﹒１４％，報７﹒０２元；中行（０３９８８）揚１﹒１３％，報
４﹒４８元。

＊中資航空股齊造好，寶發暫最差個股＊

　　人幣上升，春節假日７天春運旅客發送量再創新高，刺激航空股走高，南航（０１０５５）
升２﹒９２％，報１０﹒５８元；東航（００６７０）升２﹒０７％，報６﹒９１元；國航
（００７５３）揚２﹒２％，報１２﹒０６元。
　　卜蜂（０００４３）去年純利倒退８４％，半日軟４﹒７６％，報０﹒６元。
　　黎氏企業（０２２６６）早前澄清造市指控並無根據，半日回軟６﹒５２％，報０﹒８６元

　　寶發控股（０８５３２）上市翌日，半日挫２６﹒８３％，報０﹒３元，比招股價０﹒２８
元高出７﹒１４％，暫為表現最差恆指股。
　　金活醫藥（０１１１０）急升３３﹒６２％報１﹒５５元。該股代理京都念慈菴系列產品銷
售，據華爾街日報報道，美國近日流感肆虐，部分病患服用念慈菴川貝枇杷膏後病情立刻好轉，
因而令該產品在美國瞬間爆紅。

＊陳錦興：車股已消化沽壓，吉利２５元買入＊

　　英皇證券研究部總監陳錦興對《經濟通通訊社》表示，恆指近期日升日跌，未能一帆風順，
他預料恆指日內阻力位為３１６００至３１７００點水平，他指近日市場仍在觀望環球及本港消
息，包括美國聯儲局主席鮑威爾將於本周發表講話，本港周三（２８日）亦將公布來年財政預算
案。在不同消息因素影響下，陳錦興料恆指本周仍在３１０００至３２０００點水平反覆上落。
　　今日多隻中資汽車股獲炒高，陳錦興表示，吉利及長汽除各有消息利好股價炒作外，早前在
大市回軟時，車股整個板塊較早已作出調整，因此相對已消化沽壓。吉利今早裂口高開，陳錦興
建議有意買入吉利的投資者可於約股價稍為回落至近２５元水平買入，認為股份仍有上升動力。
（ｇｌ、ｇｖ）

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