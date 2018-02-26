《美元走勢－羅明立》觀望鮑威爾首次國會作證，歐元續部署低吸

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０７﹒０８ １０６﹒３８ １０６﹒４１

歐元╱美元 １﹒２３３５ １﹒２２８０ １﹒２３２８

英鎊╱美元 １﹒４０３８ １﹒３９６２ １﹒４０３８

美元╱瑞郎 ０﹒９３７２ ０﹒９３２７ ０﹒９３３０

美元╱港元 ７﹒８２３９ ７﹒８２１６ ７﹒８２３３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

《美元走勢》上星期五（２３日）美國未有重要經濟數據公布，德國第四季經濟增長終值及

歐洲區１月消費物價指數終值跟初值一致。受聯儲局貨幣政策報告及財長的言論影響，美股回升

但美元則偏軟。聯儲局報告指就業市場已接近全民就業，但就認為工資增長仍然溫和，而財長姆

欽則指工資上升不一定會引發通脹。這些言論有助暫時紓緩投資者對今年加息升溫的預期，１０

年美債息率回落至２﹒９％以下。

現時股市匯市仍然處於震盪階段，走勢亦互相影響著，今個星期聯儲局主席鮑威爾將首次在

國會作證，投資者關注其貨幣政策立場，希望在其首秀中找出一些線索。個人認為其對政策的言

論將保持一定彈性，但可能傾向略為「鷹」派，因近期股市已稍為回穩，或適宜試探一下市場水

溫。歐元在１﹒２２中位略為反彈，由於市場觀望心態為主，因此反彈力度有限，仍然可維持低

位吸納的部署。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０６﹒９０ １０５﹒６０ １０７﹒３５

歐元╱美元 買入歐元 １﹒２２４０ １﹒２４００ １﹒２１８０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

