新創建（６５９）中期純利減４﹒７％至近２５億，派息０﹒３２元

《經濟通通訊社２６日專訊》新創建集團（００６５９）公布，截至去年１２月底止中期純

利為２４﹒７８億元，按年減少４﹒７％，每股基本盈利０﹒６４元，中期息每股０﹒３２元。



＊撇除一次性項目影響，純利升近１１％＊



公司解釋，中期純利倒退，反映非現金特殊項目的貢獻淨額減少，特別是於去年同期集團於

蘇伊士新創建進行重組時雙方股東注入資產後確認收益４﹒５４３億元，以及從前合營企業夥伴

收購新創建交通餘下５０％權益後獲得全面控制權時重新計量以往持有權益的收益１﹒１３１億

元，然而該等收益被當時為集團的聯營公司新礦資源的採礦資產減值虧損２﹒０４億元部份抵銷

了。倘若撇除這幾項一次性項目的貢獻淨額，股東應佔溢利則上升接近１１％，增幅與應佔經營

溢利增長加上於２０１７年２月贖回美元債券後所節省的財務費用相約。



＊經營溢利增６％＊



期內，新創建經營溢利２６﹒８２億元，按年增加６％。基建分部受惠於全線業務的自然增

長，尤其是道路及航空業務，應佔經營溢利達２０﹒２５億元，增加３３％。

另一方面，服務分部的應佔經營溢利減少３４％至６﹒５６８億元，反映設施管理業務表現

未如理想，因「免稅」店業務持續疲弱，而新啟用的港怡醫院仍處於業務營運初期所產生的前期

成本，導致設施管理業務首次錄得虧損。（ｃｈ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

