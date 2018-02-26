今日互聯互通北向淨買入升至３４億元，創七周新高

《經濟通通訊社２６日專訊》根據港交所（００３８８）資料顥示，《互聯互通》北向淨買

入今日升至３４億元，創下１月４日以來的最高水平。

其中，滬股通淨買入２０﹒９６億元，創下１月２３日以來的最高，而深股通１２﹒９８億

元億元，為２月７日以來的高位。（ｋｙ）

