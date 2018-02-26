《經濟通通訊社２６日專訊》根據港交所（００３８８）資料顥示，《互聯互通》北向淨買
入今日升至３４億元，創下１月４日以來的最高水平。
其中，滬股通淨買入２０﹒９６億元，創下１月２３日以來的最高，而深股通１２﹒９８億
元億元，為２月７日以來的高位。（ｋｙ）
26/02/2018 18:40
今日互聯互通北向淨買入升至３４億元，創七周新高
《經濟通通訊社２６日專訊》根據港交所（００３８８）資料顥示，《互聯互通》北向淨買
入今日升至３４億元，創下１月４日以來的最高水平。
其中，滬股通淨買入２０﹒９６億元，創下１月２３日以來的最高，而深股通１２﹒９８億
元億元，為２月７日以來的高位。（ｋｙ）
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