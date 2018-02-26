《再戰明天》法國公布２月消費者信心指數，渣打和新地派業績

《經濟通通訊社２６日專訊》明午，法國公布２月消費者信心指數，本港公布１月貿易數據
。
＊英倫銀行副總裁康利夫發表講話＊
在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨２：００ａｍ，英倫銀行副總裁康利夫在華威大學發
表講話。
＊南韓公布２月通脹率＊
在數據方面，明晨１：３０ａｍ，巴西公布１月聯邦稅收，料由１３７８億雷亞爾增加至
１４７１億雷亞爾。
明早５：００ａｍ，南韓公布２月消費者信心指數。
＊本港公布１月貿易數據＊
明午３：４５ｐｍ，法國公布２月消費者信心指數，料由１０４降至１０３。４：２０ｐｍ
，台灣公布１月貨幣供應Ｍ１Ｂ和Ｍ２。４：３０ｐｍ，香港公布１月貿易收支，料貿赤由
５９９億元收窄至２０５億元；進口年率料由９％升上１８﹒４％；出口年率料由６％升上
１５﹒５％。
＊渣打和新地派業績＊
在本港，明日公布業績的公司有：渣打集團（０２８８８）、新鴻基地產（０００１６）、
安踏體育（０２０２０）、友邦保險（０１２９９）、神州租車（００６９９）、中信大錳
（０１０９１）、新世界發展（０００１７）、阿里影業（０１０６０）、重慶鋼鐵股份
（０１０５３）、高銀金融（００５３０）和豐盛機電（００３３１）。
金山軟件（０３８８８）在中國舉行股東特別大會。（ｈｏ）