《再戰明天》法國公布２月消費者信心指數，渣打和新地派業績

《經濟通通訊社２６日專訊》明午，法國公布２月消費者信心指數，本港公布１月貿易數據

。



＊英倫銀行副總裁康利夫發表講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨２：００ａｍ，英倫銀行副總裁康利夫在華威大學發

表講話。



＊南韓公布２月通脹率＊



在數據方面，明晨１：３０ａｍ，巴西公布１月聯邦稅收，料由１３７８億雷亞爾增加至

１４７１億雷亞爾。

明早５：００ａｍ，南韓公布２月消費者信心指數。



＊本港公布１月貿易數據＊



明午３：４５ｐｍ，法國公布２月消費者信心指數，料由１０４降至１０３。４：２０ｐｍ

，台灣公布１月貨幣供應Ｍ１Ｂ和Ｍ２。４：３０ｐｍ，香港公布１月貿易收支，料貿赤由

５９９億元收窄至２０５億元；進口年率料由９％升上１８﹒４％；出口年率料由６％升上

１５﹒５％。



＊渣打和新地派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：渣打集團（０２８８８）、新鴻基地產（０００１６）、

安踏體育（０２０２０）、友邦保險（０１２９９）、神州租車（００６９９）、中信大錳

（０１０９１）、新世界發展（０００１７）、阿里影業（０１０６０）、重慶鋼鐵股份

（０１０５３）、高銀金融（００５３０）和豐盛機電（００３３１）。

金山軟件（０３８８８）在中國舉行股東特別大會。（ｈｏ）

