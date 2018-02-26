和記香港（２１５）去年溢利升近６倍至４７﹒７億，息４﹒５５仙

《經濟通通訊社２６日專訊》和記電訊香港（００２１５）公布截至２０１７年１２月３１

日止年度業績。期內溢利按年升５﹒９９倍至４７﹒６６億元，每股盈利９８﹒９仙，末期股息

４﹒５５仙，而之前一年為６﹒９仙，按年跌３４％。

期內持續業務之收益按年跌１９％至６７﹒５２億元，除稅前虧損１８﹒６９億元。

（ｊｎ）



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