《經濟通通訊社２６日專訊》和記電訊香港（００２１５）公布截至２０１７年１２月３１
日止年度業績。期內溢利按年升５﹒９９倍至４７﹒６６億元，每股盈利９８﹒９仙，末期股息
４﹒５５仙，而之前一年為６﹒９仙，按年跌３４％。
期內持續業務之收益按年跌１９％至６７﹒５２億元，除稅前虧損１８﹒６９億元。
（ｊｎ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
26/02/2018 17:06
和記香港（２１５）去年溢利升近６倍至４７﹒７億，息４﹒５５仙
《經濟通通訊社２６日專訊》和記電訊香港（００２１５）公布截至２０１７年１２月３１
日止年度業績。期內溢利按年升５﹒９９倍至４７﹒６６億元，每股盈利９８﹒９仙，末期股息
４﹒５５仙，而之前一年為６﹒９仙，按年跌３４％。
期內持續業務之收益按年跌１９％至６７﹒５２億元，除稅前虧損１８﹒６９億元。
（ｊｎ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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