《小傳日記》吉利踩油開Ｔｕｒｂｏ，生發發回勇齊叫好！

《小傳日記》花旗國債息上星期五（２３日）終於回落番，當地好友即時趁機會大反擊，道

指埋單收升３４７點報２５３０９。香江魚缸當然唔會執輸，今朝（２６日）高開２６１點報

３１５２８，上返２０天線（約３１３４７）。不過股王ＱＱ（００７００）受淡友突襲，明明

升到去４５７銀都要調頭向下碌，曾經跌穿４５０銀，搞到大市一度幾乎無晒升幅。好彩，ＱＱ

收市都企得穩，以４５３銀完場；另外砵砵車佬吉利（００１７５）亦出力推高大市，結果恆指

成功拗腰彈番上去，踢起２３１點報３１４９８；國指都有９９點進帳，報１２８３４。

全日魚缸成交都唔錯，旺過上星期表現，約有１２３７億銀。



＊車佬好出位消息多最威，鈷股又炒過有貨笑呵呵＊



砵砵車今日消息真係多籮籮，幾位街坊都一下子衝咗出嚟。當中吉利阿媽吉利控股斥資超過

９０億美金收購平治母公司戴姆勒９﹒６９股權，成為戴姆勒最大單一股東。雖然吉利中午就澄

清無同阿媽合作收購，但就唔排除合作可能性，難怪股價都仍然飛起逾６巴仙，報２５﹒４５銀

，係是日最叻仔藍戰士！

街坊長汽（０２３３３）先有同寶馬簽意向書，話日後可能有機會喺新能源車方面合作，再

有摩通大升「他屐」近７８巴仙，至１６銀，長汽競價已升超過一成，埋單都衝前近５巴仙，報

９﹒３銀。北汽（０１９５８）宣布同戴姆勒合作搞豪華車生產基地，不過今朝曾經衝前５巴仙

後就無晒油，埋單仲要腳軟０﹒４巴仙，報１０﹒６６銀，慘。

鈷股又炒過喇，之前就有傳蘋果會從礦企直接長期買鈷，依家又有報告指，喺新能源車動力

鋰電池帶動下，今年全球鈷市場需求將升溫。截止上星期五，今年ＬＭＥ現價鈷暫累升逾７巴仙

了。洛陽鉬業（０３９９３）今日飛起５巴仙，報６﹒７５銀；金川國際（０２３６２）更勁，

跳起近１６巴仙，報１﹒９８銀。



＊生發發飛起期望有驚喜，渣打ＡＩＡ明放榜啦喂＊



話咁快距離大隻佬生發發（００３８８）放榜只係剩返兩日喇，今日魚缸氣氛唔錯，加上前

幾日有同股不同權好消息，同埋有大摩同埋中金齊齊唱好，全日由頭飛到落尾，收市飛起逾３巴

仙，高見２９５﹒８銀，仲係全日最高位添，勁呀！再睇睇公仔圖，其實距離新高３０６銀新高

都唔係好遠咋！

嚟緊派成績表嘅仲有ＡＩＡ（０１２９９），佢聽日（２７日）就出業績喇，不過績前腳仔

軟，喺廿天線同埋百天線附近浮浮沉沉，最終收報６３﹒２銀微微碌低０﹒７巴仙。

同樣聽日放榜嘅仲有渣打（０２８８８），全日都可以企高喺９０銀樓上，雖然埋單只係踢

高０﹒５巴仙，報９０﹒８銀，但如果聽日業績有驚喜，就隨時開車架喇！



＊喪買枇杷膏金活狂炒高，淡友最惆悵中芯八連漲＊



因為流感嘅關係，有唔少花旗國缸友病到五顏六色。不過，本地薑嘅中藥牌子京都念慈菴旗

下嘅川貝枇杷膏，竟然成為咗佢地嘅「靈藥仙丹」，有唔少患者更加話係「一劑見效」，搞到嗰

邊嘅人爭崩頭都要買一樽返屋企，喺亞馬遜一樽仲炒高至７０蚊美金，圍返港紙成五舊幾水，足

足貴香江成十倍。專幫京都念慈菴喺神州做代理嘅金活醫藥（０１１１０）亦因此畀缸友睇中，

今朝一出閘就爆升咗五成半，但之後升幅只係收窄至只有兩成半，由跑第一變咗做跑第四。

神州晶片佬近排開足Ｔｕｒｂｏ，一哥中芯國際（００９８１）舊年１１月喺超過１２年嘅

高位１４﹒７６銀插咗旗之後就一直碌落山，直至今個月１２號最低見８﹒７３銀後開始跳彈床

，計埋今日已經彈咗八日，加加埋埋升咗超過兩成，單係今日就跳起近半成，報１０﹒６６銀。

同樣嚟自神州嘅華虹半導體（０１３４７）為全日最勁嘅晶片佬，全日爆升近一成，報

１５﹒９２銀。ＡＳＭ太平洋（００５２２）後日（２８日）就派成績表，但缸友好似冇乜期待

，全日跣低近１巴仙，報１１４﹒２銀。



＊樓價突走低內房好失威，合景受重傷龍湖險遭殃＊



香江魚缸今日食住外圍喺上個禮拜五強勢上，但神州磚頭就有Ｄ失威，皆因神州統計局最新

公布嘅１月份一線城市新樓銷售價格按年由升轉跌，仲要係３２個月以嚟首次出現負增長，廣州

磚頭合景泰富（０１８１３）應聲急挫近６巴仙，報１１﹒７２銀。喺廣東省有唔少地皮嘅龍光

地產（０３３８０）就跣低４巴仙，報１０﹒９２銀。世房（００８１３）就插咗超過３巴仙，

報２１﹒２銀。

大隻磚頭反而較為硬淨，碧桂園（０２００７）同四條三恆大（０３３３３）只係跌咗超過

１巴仙，報１４﹒８２銀同２４蚊。融創（０１９１８）嘅沽壓就勁Ｄ，跣低超過３巴仙，報

３０﹒６５銀。安邦近排喺神州搞咗場大龍鳳，上個禮拜正式畀中保監接管，安邦旗下揸住唔少

喺香江上市嘅股份，安邦手上揸住近半成萬科（０２２０２）股份，萬科今日跌咗唔夠１巴仙，

報３６﹒４銀。龍湖（００９６０）炒大灣區概念，喺收市前突拗腰反彈升咗唔夠１巴仙，報

２４﹒６銀。請請！



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