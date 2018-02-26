《真知灼見－溫灼培》本周國際金融市場的三大焦點

《真知灼見》本周要留意的焦點有三。周二（２７日）聯儲局新任主席鮑威爾將出席美國國

會聽證會，講解其對美國經濟的最新看法。至於歐洲，當然離不開周日（３月４日）的意大利大

選，以及德國總理默克爾能否成功與社會黨組識聯合政府。按筆者理解，意大利政局的不穩定應

可安然渡過，但當然不能排除任何突發事件發生。至於默克爾能否成功籌組聯合政府則屬未知數

。由於歐洲本周存在眾多不穩定因素，料歐元匯價將出現較大波動。而相信１﹒２５美元將成歐

元的較大上升阻力。



＊默克爾能否成功籌組聯合政府＊



讓我們先分析鮑威爾本周演說。自本月３日聯儲局主席鮑威爾上任後，他一直保持緘默。面

對美國１月核心年通脹率高企１﹒８％，１月工資年增長率２﹒９％，甚至踏入４月１日美國將

要執行新稅改方案，以及特朗普政府年內還有可能推基建方案等，均明顯會對美國未來通脹帶來

推升作用。但另邊廂，美國政府財赤嚴重，發債又獲不到市場足夠需求，鮑威爾在貨幣政策上將

如何平衡各方利益，將成市場焦點。



＊端視鮑威爾周二演說＊



就鮑威爾於國會的演說，原先是安排於周三（２８日）發表，但據最新消息指，有關安排將

提前於本周二本港時間晚上１１：００舉行。而從上周五（２３日）聯儲局公開的半年度經濟報

告中，聯儲局預期美國經濟將會繼續改善，並可承受逐步加息「Ｗａｒｒａｎｔ

Ｆｕｒｔｈｅｒ Ｇｒａｄｕａｌ Ｉｎｃｒｅａｓｅｓ」。報告中強調就是加息後，美國息率

整體水平仍是相對低，足以保持未來兩年美國經濟穩步發展。另外，在報告中，聯儲局亦談論到

近日下跌的股市；指出股市雖從１月高位回落，但如相比企業盈利，美股股價仍是自１９９０年

底以來的最高水平。雖然，聯儲局的經濟半年度報告指向美國有續加息可能，但建議大家投資者

仍應密切留意周二鮑威爾的演說，看他會否就今年美國貨幣政策給予市場進一步啟示。



＊意大利周日大選＊



至於周日（４日）的意大利大選；由前意大利總理貝魯斯柯尼為首的政黨聯盟在民調中領先

。如結果與民調一致，意大利的政治威脅將可望消除。相反，即使是主張「脫歐」的五星運動黨

僥倖勝出，但只要其於國會內得票不足六成，其仍要組聯合政府。一旦組聯合政府，五星運動黨

將難以推行「脫歐」公投。也是說，意大利政局憂慮應可告一段落。當然，大選往往充滿著變數

，建議大家不能掉以輕心。《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

