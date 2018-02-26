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26/02/2018 10:00

《保險觸覺－胡奕銘》細閱保單條款，外遊滑雪有保障

　　《保險觸覺》滑雪及滑雪板這兩項冬季運動愈來愈受港人歡迎，每逢滑雪季節，港人便會前
往日本和韓國等滑雪勝地享受滑雪之樂。不過，姑勿論閣下是經驗豐富的滑雪高手還是入門新手
，都切記在出發前購買涵蓋滑雪活動的旅遊保險，一旦遇上意外，如早前日本一個滑雪場因火山
爆發引發雪崩，造成多人傷亡，加上滑雪屬危險性較高的運動之一，更需要一份合適的旅遊保險
為旅程增添保障。

＊大部分保單皆涵蓋高危活動＊

　　過往大多保險公司都會將潛水、高空跳傘、滑雪及溜冰等項目列為高危活動，不納入旅遊保
險的受保範圍。但隨著這些活動日漸普及，現時市面上大部分旅遊保險的保障範圍都涵蓋滑雪、
溜冰等運動。
　　以身為滑雪高手的朋友Ｓａｎｄｒａ為例，她早前趁聖誕假期到外地一展身手，有經驗的她
已於出發前購買了涵蓋滑雪及其他冬季運動保障的旅遊保險。結果，她不幸發生意外，在滑雪時
失平衡，撞到了障礙物而令左腳骨折。本以為購買了旅遊保險便萬無一失，可獲得賠償，但
Ｓａｎｄｒａ這次並沒有獲得賠償。原因為何呢？　

＊不包括速度競賽＊

　　原來Ｓａｎｄｒａ這次參與了海外的滑雪競賽，而非消閒性質的滑雪活動，即使她所購買的
旅遊保險涵蓋了滑雪活動，但由於她當時是參與競賽，因此並不獲保險公司賠償。
　　其實，很多人跟Ｓａｎｄｒａ一樣，只確認了保單列明滑雪是受保範圍，但忽略了一些重要
的細節和條款。若保單列明消閒或業餘性質的冬日運動，如滑雪、滑雪板、溜冰等為受保活動，
都會受到旅遊保險所保障。但如果滑雪活動涉及速度競賽，如滑雪比賽，便不符合消閒或業餘性
質了，由於其危險性較高，保險公司有機會不受理。
　　此外，大家也需留意危險運動保障是否設有其他條款限制，例如滑雪時的高度限制或潛水時
的深度限制等。另一方面，現時部分旅遊保險中的醫療保障部分，除了涵蓋一切因意外受傷導致
的當地醫療相關開支，更包括回港後所需的療程費用，投保人需要先於當地求診，並獲得醫生證
明書，否則保險公司有權不受理回港後的覆診費用。同時，保險公司一般對回港後所需的療程費
用都設有保障期限，投保人需清楚了解保單條款，選擇適合的保障計劃。

＊保單號碼緊急熱線要跟身＊

　　最後筆者想提醒大家，假如不幸在滑雪或旅程中發生意外，要保持鎮定，並盡快聯絡保險公
司，將事件經過及當時情況交代清楚，由他們代為安排最合適的援助方案，包括治療服務轉介、
緊急醫療撤離、法律專業人士轉介及緊急票務安排等。另外，為了方便求助，大家在外遊前，應
該先向家人或朋友交待行程細節，並將有保單號碼及緊急熱線的保單頁面列印出來，這樣就可無
後顧之憂地盡情享受滑雪或其他冬日活動帶來的樂趣。
註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。
《ＡＸＡ安盛董事總經理　一般保險業務　胡奕銘》

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