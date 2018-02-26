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即市新聞

26/02/2018 16:11

港股收升２３１點報３１４９８，重上廿天線，成交１２３７億元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國１０年期美債息回落，美股三大指數齊齊造好，道指反彈
３４７點或１﹒４％，至２５３０９點。港股今早隨外圍高開２６１點報３１５２８點，中資汽
車股受消息帶動走強，惟及後港股升幅一度大幅收窄至只有６點報３１２７３點，幸好午收前升
幅擴大至近２００點。午後騰訊（００７００）及友邦等重磅股偏軟，但港股仍保約二百點水平
漲幅，最終恆指收報３１４９８點，升２３１點或０﹒７４％。主板成交１２３７﹒３５億，較
上日多出１９﹒７％。
　　國指亦升９９點或０﹒７８％，報１２８３４點。滬指收升４０點或１﹒２３％，報
３３２９點。

＊吉利炒母企入股戴姆勒消息＊

　　多隻中資汽車股受消息帶動走強，吉利汽車（００１７５）傳母企入股德國汽車製造商戴姆
勒成最大股東，吉利汽車今裂口高開高見２６元，重上五十天線（２５﹒０５元）及百天線
（２５﹒６８元），收市仍升６﹒４９％，報２５﹒４５元，為全日最佳表現藍籌。長汽
（０２３３３）與寶馬合營，獲摩通唱好大升目標價至１６元，評級由「中性」上調至「增持」
，長汽收升４﹒６１％，報９﹒３元。北汽（０１９５８）宣布與戴姆勒合資建豪華車生產基地
，北汽早段曾高見１１﹒２４元，最終升幅全消收跌０﹒３７％報１０﹒６６元。
　　重磅股方面，騰訊（００７００）今早曾高見４５７元，惟及後即走軟，最終以近開市價收
市，收跌０﹒０９％，報４５３元；友邦（０１２９９）亦跌０﹒７１％，報６３﹒２元；匯控
（００００５）軟０﹒１３％，報７９﹒５５元。港交所（００３８８）上周五（２３日）收市
後公布「同股不同權」安排後，今日即獲多間大行唱好，收升３﹒５０％，報２９５﹒８元。
　　內房股繼續走軟，世房（００８１３）跌３﹒４２％，報２１﹒２元；融創（０１９１８）
跌３﹒４６％，報３０﹒６５元；碧桂園（０２００７）軟１﹒４６％，報１４﹒８２元；雅居
樂（０３３８３）亦跌１﹒７５％，報１３﹒４６元。
　　中聯通（００７６２）為表現最差藍籌，盤中低見１０﹒１元，收跌１﹒５５％，報
１０﹒１４元。

＊中電業績勝預期，金活炒高２５％＊

　　麥格理唱好四大內銀股，均予「跑贏大市」評級，惟收市市幅收窄，建行（００９３９）升
０﹒３６％，報８﹒４７元；農行（０１２８８）跌０﹒６６％，報４﹒５４元；工行
（０１３９８）收報７﹒０３元無升跌；中行（０３９８８）升１﹒１３％，報４﹒４８元。
　　中電控股（００００２）業績勝預期，全年盈利增１２％至１４２﹒４９億元，第四期中期
股每股派１﹒１４元，中電績後高見７９﹒１元重上多條主要平線，最終收報７８﹒９元，升１
﹒８７％。同於今日公布業績的新創建集團（００６５９）純利則跌４﹒７％至２４﹒７８億元
，拖累股價一度挫４％至１４﹒５元，收跌３﹒２９％報１４﹒７元。
　　本地地產相關股受捧，領展（００８２３）升３﹒１４％報６７﹒２５元；九倉集團
（００００４）亦漲升３﹒１１％報２９﹒８元；九倉置業（０１９９７）走高３﹒１３４％，
報５２﹒６５元；新地（０００１６）業績公布前夕升２﹒０３％報１３０﹒６元；新世界
（０００１７）漲１﹒８７％報１１﹒９６元；信置（０００８３）升２﹒１７％報
１４﹒１２元。
　　金活醫藥（０１１１０）受惠於其代理的京都念慈菴系列產品於美國獲炒高買賣，今裂口高
開高見１﹒８元破頂，全日急漲２５％，收市報１﹒４５元，遠超所有主要平均線。（ｇｌ）

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