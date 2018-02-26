《每周華語－黃溢華》「災難債券」與應對傳染病等災難

《每周華語》美畢菲特於給投資者╱股東的信件中提及今天災難多多，這方面的保險生意有

作為，而企業可有此應對能力，從事這方面的投資投入不多。畢菲特指他的旗艦企業等，可應對

４０００億美元相關災難事情的業務。



氣候不斷劇變，衍生更多極端氣候甚而測不到的災難級事件。極端高溫及極端低溫的天氣，

都引致大量農產失收，漁穫不斷減少。「打風」日子不只更多，且會更大殺傷力。而自然界不只

測不準，且測不到。至於災難級的事件，由於無根可尋，更不易提早應對。所謂「風險管理」，

是指常態出現的事情，因而用一般方案及保險去應對更多災難級別事情，自然未能應付甚而引致

大規模的社會混亂。



例如傳染病早存在甚久。那怕未有人類出現，千百萬年前的恐龍群種也必有「傳染病」或相

關的病疫。今天見氣候變異，傾向引致更多的傳染病事件爆發。且地球村人口不斷增加，廿四小

時不停有經濟活動，衍生潛在之傳染病事件可以不只「災難級」！事實上，不易預防也需盡最大

的努力去準備、規劃及防備：以應對災難事件突然發生。美國也好、中印也好，由於經濟大且地

大物博，那怕日本多年前九級大地震及印尼也經歷了巨大地震╱海嘯、「災難」也，但仍可應付

、應對。不過，一旦不幸災難之「級數」更大，且波及更大的地理範圍，此時之災難可能打擊全

球經濟之穩定性；另方面，又若傳染病不是「沙氏」潛復十多廿天始全面發病，而是一、兩天便

急發病，且又是不明的極有效傳染途徑，此時不得不「停頓」日常活動，亦可能涉及更多更多的

人命甚而有預設不到的巨大經濟損失。



災難也有不同的級別！美國地理大，俄國地理及中國也見人多地大，因而一般「災難」可以

應對，也不會因而引致經濟有持續的打擊。保險也好，國家財力也好，日本面對「３．１１」天

災人禍的災難，也「差一點兒」倒下：幸好最終日本東北不見全毀！當日若有核電站全面解體，

日本失去東北，今天日本的經濟可能已一沉不起。



１９９０年代，美佛羅里達州被巨大颱風吹襲，損失慘重。保險也「賠」不上！因而州政府

「創新」推出了「災難債券」（ＣＡＴ Ｂｏｎｄ）以應對金錢╱保險╱資金所需，作為應對未

來再有巨大天災之重建等資金之需要。買入「災難債券」，持有人╱基金╱投資者可以有好的收

益。一旦有災難發生，債券之「本金」便被「扣除」某一額度！可以視「災難債券」為一種「超

級」保險，又或「及時雨」！即使是大型再保險公司，亦可能應對不了大型天災。十多年前颱風

吹襲了新奧爾良：再保險巨企也不再「承保」了！幸好美首富之一畢菲特作「承保」。但隨後幾

年不見「風」也因而賺了大錢：天災難測也！



今天袁國勇教授提出了面對「災難」要多加準備。以他的專業看，醫療災難及傳染病災難，

比「沙氏」更大型的再出現不足為奇。筆者認為利用「市場」，善用「市場」，不必全靠政府也

可以。今天可以有「ＣＡＴ Ｂｏｎｄ」，也可以有「ＴＥＣＨ Ｂｏｎｄ」及「ＭＥＤ

Ｂｏｎｄ」。



目下息率水平低企，三、五年之後可能上升更急更快。低成本吸納期資金，建立重要的基本

系統及設施去應對「災難」甚而一般事物更吸引更有效！不錯香江不斷有大量盈餘，但無人知道

何時無「水」流入：善用低息之資本市場不是更為切合時宜嗎？



《資深市場人士 黃溢華》

