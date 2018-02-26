  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/02/2018 10:41

《每周華語－黃溢華》「災難債券」與應對傳染病等災難

　　《每周華語》美畢菲特於給投資者╱股東的信件中提及今天災難多多，這方面的保險生意有
作為，而企業可有此應對能力，從事這方面的投資投入不多。畢菲特指他的旗艦企業等，可應對
４０００億美元相關災難事情的業務。
　
　　氣候不斷劇變，衍生更多極端氣候甚而測不到的災難級事件。極端高溫及極端低溫的天氣，
都引致大量農產失收，漁穫不斷減少。「打風」日子不只更多，且會更大殺傷力。而自然界不只
測不準，且測不到。至於災難級的事件，由於無根可尋，更不易提早應對。所謂「風險管理」，
是指常態出現的事情，因而用一般方案及保險去應對更多災難級別事情，自然未能應付甚而引致
大規模的社會混亂。
　
　　例如傳染病早存在甚久。那怕未有人類出現，千百萬年前的恐龍群種也必有「傳染病」或相
關的病疫。今天見氣候變異，傾向引致更多的傳染病事件爆發。且地球村人口不斷增加，廿四小
時不停有經濟活動，衍生潛在之傳染病事件可以不只「災難級」！事實上，不易預防也需盡最大
的努力去準備、規劃及防備：以應對災難事件突然發生。美國也好、中印也好，由於經濟大且地
大物博，那怕日本多年前九級大地震及印尼也經歷了巨大地震╱海嘯、「災難」也，但仍可應付
、應對。不過，一旦不幸災難之「級數」更大，且波及更大的地理範圍，此時之災難可能打擊全
球經濟之穩定性；另方面，又若傳染病不是「沙氏」潛復十多廿天始全面發病，而是一、兩天便
急發病，且又是不明的極有效傳染途徑，此時不得不「停頓」日常活動，亦可能涉及更多更多的
人命甚而有預設不到的巨大經濟損失。
　
　　災難也有不同的級別！美國地理大，俄國地理及中國也見人多地大，因而一般「災難」可以
應對，也不會因而引致經濟有持續的打擊。保險也好，國家財力也好，日本面對「３．１１」天
災人禍的災難，也「差一點兒」倒下：幸好最終日本東北不見全毀！當日若有核電站全面解體，
日本失去東北，今天日本的經濟可能已一沉不起。
　
　　１９９０年代，美佛羅里達州被巨大颱風吹襲，損失慘重。保險也「賠」不上！因而州政府
「創新」推出了「災難債券」（ＣＡＴ　Ｂｏｎｄ）以應對金錢╱保險╱資金所需，作為應對未
來再有巨大天災之重建等資金之需要。買入「災難債券」，持有人╱基金╱投資者可以有好的收
益。一旦有災難發生，債券之「本金」便被「扣除」某一額度！可以視「災難債券」為一種「超
級」保險，又或「及時雨」！即使是大型再保險公司，亦可能應對不了大型天災。十多年前颱風
吹襲了新奧爾良：再保險巨企也不再「承保」了！幸好美首富之一畢菲特作「承保」。但隨後幾
年不見「風」也因而賺了大錢：天災難測也！
　
　　今天袁國勇教授提出了面對「災難」要多加準備。以他的專業看，醫療災難及傳染病災難，
比「沙氏」更大型的再出現不足為奇。筆者認為利用「市場」，善用「市場」，不必全靠政府也
可以。今天可以有「ＣＡＴ　Ｂｏｎｄ」，也可以有「ＴＥＣＨ　Ｂｏｎｄ」及「ＭＥＤ　
Ｂｏｎｄ」。
　
　　目下息率水平低企，三、五年之後可能上升更急更快。低成本吸納期資金，建立重要的基本
系統及設施去應對「災難」甚而一般事物更吸引更有效！不錯香江不斷有大量盈餘，但無人知道
何時無「水」流入：善用低息之資本市場不是更為切合時宜嗎？

《資深市場人士　黃溢華》

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道26/02/2018
【預算前瞻】會計界倡豁免首置人士推印花稅 並允許租金扣稅
生財有道26/02/2018
【預算前瞻】麥萃才：政府應向首置放寬按保 保障市民居住權利
生財有道26/02/2018
【預算前瞻】麥萃才：房屋政策仍是最大施政難題 已「無辣可加」
生財有道26/02/2018
【人幣大龍鳳之中美博弈】風險逆轉率悄升 人幣升勢恐難高枕無憂
興證快訊26/02/2018
北水影響
國際動態26/02/2018
股神抱怨 難以合理價購心儀企業
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
陶冬天下 ． 陶冬
股市失樂園 3
星座命理
【狗年開工大吉】初五開工最好？小心生肖相沖！ 3
形象UP！ ． 藍婷
【職場拜年要知禮！】10大拜年「職場禮儀」 2
玄來更精彩 ． 黃美雲
中央肥胖有危險 五分鐘減肚腩神功 4
小薯茶水間 NEW
【開工大吉】同事利是好難逗？醒你5大必勝攻略！ 5
鬆一鬆 ． 通通
【一生受用】10個實用的生活小技巧！ 2
中環人 ． 溫天納
不再炒作概念的狗年股市
香港街頭美食
【口袋清單】4間深圳網紅咖啡店 自拍、喝咖啡、消磨一個下午時光 1
食療新意思 ． 陳沛思
【消食化積】新春養生桂圓普洱茶，生熟普洱大不同 7
綠路閑人 ． lolo
同檯食飯共修行 8
論盡中港台 ． 岑逸飛
【2018預測】戊戌狗年，月食修刑 6
我家私房菜 ． 韋太
【初七吃素】雜錦素炒 3
走肉廚房 ． Cathy Lee
【補脾益氣】金栗芝蔴油飯 2
美女中醫 ． 譚莉英
【新年暴食】減肥大計前功盡廢，綠豆海帶山楂粥瘦身急救 4
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
雞飛狗走重臨？
健康解「迷」
【脾胃弱者食蒜易肚瀉！】配白飯吃可減不適？（內附健脾去濕湯食譜） 4
暢所欲妍 ． 屈穎妍
香港的走紅方程式 4 新文章
抗癌煮意 ． Polly
【零失敗湯水】香菇海帶味噌湯，強心護腦營養齊全 3
我做Marketing ． Michael & Derek
【職場藝術】先道歉，後鬧人！中高層人員的管理之道 2
暢所欲妍 ． 屈穎妍
停一停，忍一忍 206
Member Zone
【家有柴犬 喜事常來】賞你HK$3,888開年大福袋及50份開年利是
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
香港街頭美食
【新年必備賀年糕】小編反轉廚房！炮製「色香味俱全」臘味蘿蔔糕（附食譜） 3
政是有心 ． 余君雋
不就是打入建制反建制 夠膽推港獨無膽認港獨 27
What's On
【拜年錦囊】史上最齊親戚關係稱呼表！「夠誠意、夠體面」賀年禮盒推介 2
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
別看輕白蘿蔔 消滯增強抵抗力一樣掂 8
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活 2
小薯茶水間 NEW
2018打工仔攻略 麥玲玲教你職場趨吉避凶！ 4
第一桶金 ． 方元
睇盤捉套路避開大戶股 調整不逞強候低吸藍籌 1
鬆一鬆 ． 通通
【心理測驗】你第一眼看到什麼，就決定你是什麼樣的人！ 4
陶冬天下 ． 陶冬
算法股災
健康大晒 NEW
【救心黃金十秒】冬天應如何保護心臟？必須了解的危險信號及緊急應對措施 4
玄來更精彩 ． 黃美雲
【對女性不利?!】超級藍血月的啓示 1
玩樂好去處
【萌犬迎新年】精選4大室內年宵！入手「至抵價」年貨美食攻略 2
抵玩自助遊
【$10,000玩7日】快閃水都威尼斯 米蘭大教堂朝聖 1
星座命理
【玄來咁簡單！】增加財富有妙法
論盡中港台 ． 岑逸飛
律政司司長的說漏嘴 12
食療新意思 ． 陳沛思
【健脾化痰湯水】南瓜栗子粟米瘦肉湯 1
形象UP！ ． 藍婷
【職場拜年要知禮！】10大拜年「職場禮儀」 2
產品簡介

【家有柴犬 喜事常來】分享「喜」氣 內附摺紙教學

【etnet Bonus賞你】E-Max WearHouse 100元現金禮券

【etnet Bonus賞你】新港城中心 至型行李箱保護套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊