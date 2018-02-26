《地產人眼－黃漢成》舖市蓄勢待發，宜把握淡季時機

《地產人眼》過去一個農曆年假，香港和澳門又再「逼爆遊客」，雙雙錄得理想入境人數升

幅；各大核心區都人頭湧湧，澳門部分景點還要實施人流管制，迎來一個熱鬧的新年。

不過，新春過後，內地人潮回流的新聞又再成為焦點。雖然近年內地已微調黃金周假期安排

，但各地景點仍常在假日期間人流過多；事實上，這情況亦常出現於香港，每到假日，核心區和

元朗、上水總是人流爆滿，部分街道甚至人車爭道，險象環生。



＊零售興旺舖市未旺＊



即使人潮如鯽，目前核心區的短租卻仍普遍，不少大面積舖位在春節前僅以短租形式租出，

加上普遍商戶仍對長假後的市況抱持觀望態度，所以市場仍處於零售興旺而舖市未旺的尷尬時期

。而經過聖誕、新年、農曆年和情人節多個節日後，消費者會出現短暫的消費疲勞，導致零售市

場進入傳統淡季，屆時淡靜的市場氣氛或會再度拖累舖位租賃和買賣。



＊升市前出擊＊



但這份觀望情緒已由去年延伸至今年，由於近一年的零售數字持續回升，筆者估計不少商戶

都會在這個淡季後落實開店決定；再加上近年內地已為清明節設立三天法定假期，間接為本港零

售市場增添一個新黃金檔期，並有機會推升商舖租賃成交，促使投資氣氛亦同步升溫。所以投資

者及商戶好應把握這個傳統淡季，在升市前出擊，為自己捕捉最理想入市時機。

《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

