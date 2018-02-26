【駐京專電】中共建議刪除國家主席連任不得超過兩屆規定

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中共１９屆三中全會２月２６日至２８日

，一連三日在北京召開。中共中央委員會建議修改憲法部分內容，建議取消憲法中，有關國家正

、副主席不得連任兩屆的規定，同時加入「習近平新時代中國特色社會主義思想」。

中共中央委員會建議：憲法第７９條第三款「中華人民共和國主席、副主席每屆任期同全國

人民代表大會每屆任期相同，連續任職不得超過兩屆。」修改為：「中華人民共和國主席、副主

席每屆任期同全國人民代表大會每屆任期相同。」



＊加入「習近平新時代中國特色社會主義思想」＊



建議並稱，憲法序言第七自然段中「在馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和『三個

代表』重要思想指引下」修改為「在馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、『三個代表』

重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想指引下」。

「健全社會主義法制」修改為「健全社會主義法治」；在「自力更生，艱苦奮鬥」前增寫「

貫徹新發展理念」；「推動物質文明、政治文明和精神文明協調發展，把我國建設成為富強、民

主、文明的社會主義國家」修改為「推動物質文明、政治文明、精神文明、社會文明、生態文明

協調發展」，「把我國建設成為富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國，實現中華民族偉

大復興」。這一自然段相應修改為：「中國新民主主義革命的勝利和社會主義事業的成就，是中

國共產黨領導中國各族人民，在馬克思列寧主義、毛澤東思想的指引下，堅持真理，修正錯誤，

戰勝許多艱難險阻而取得的。我國將長期處於社會主義初級階段。國家的根本任務是，沿著中國

特色社會主義道路，集中力量進行社會主義現代化建設。中國各族人民將繼續在中國共產黨領導

下，在馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、『三個代表』重要思想、科學發展觀、習近

平新時代中國特色社會主義思想指引下，堅持人民民主專政，堅持社會主義道路，堅持改革開放

，不斷完善社會主義的各項制度，發展社會主義市場經濟，發展社會主義民主，健全社會主義法

治，貫徹新發展理念，自力更生，艱苦奮鬥，逐步實現工業、農業、國防和科學技術的現代化，

推動物質文明、政治文明、精神文明、社會文明、生態文明協調發展，把我國建設成為富強民主

文明和諧美麗的社會主義現代化強國，實現中華民族偉大復興。」

