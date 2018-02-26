【人幣大龍鳳之中美博弈】中國祭原油期貨大招，謀抗衡美元霸權

《經濟通通訊社記者俞瑾２６日報道》２０１７年，中國當局一方面祭出中間價「逆周期因

子」，一方面於資本管制繼續嚴防死守，終結束人民幣兌美元長達兩年的貶值危局。但硬幣總有

兩面，香港離岸人民幣資金池規模大幅縮水，全球交易使用量從最高時佔比２％跌至１﹒６％附

近，人民幣匯率市場化似有倒退。

隨著人民銀行２０１８年工作會議再將「穩步推進人民幣國際化」列入九大工作任務，坊間

預期３月全國「兩會」前後將有更多關於資本帳戶自由化及匯改政策公布，而將於下月２６日正

式掛牌的原油期貨交易，被視作中國抗衡美元霸權的重大戰略舉措。



＊晉全球頭號原油進口國，匯率變動攸關＊



海關總署數據顯示，中國２０１７年原油進口量突破４億噸，錄４１９５７萬噸的歷史新高

。儘管首次超越美國成為全球頭號原油進口國，但中國卻絲毫不能掌握原油的國際定價權。

期貨市場為大宗商品的核心定價工具，早已是全球認可的準則。而目前全球影響最廣泛的原

油期貨合約－－紐約商業交易所的ＷＴＩ期貨合約、倫敦國際石油交易所的ＢＲＥＮＴ期貨合約

，皆是以美元計價和結算，無論是原油價格異動還是美元匯率異動，對中國皆是牽一髮而動全身

。

因此，根據上海國際能源交易中心設計的草案，中國版原油期貨將以人民幣定價，交易品種

是中質含硫原油，交易單位是每手１０００桶，交割方式為實物交割。每日價格最大波動限制，

不超過上一交易日結算價的４％。

消息指，為了令這款人民幣計價的期貨合約更有吸引力，中國還計劃允許人民幣在上海和香

港證券交易所兌換成黃金。



＊催生人幣需求，帶動大宗商品計價結算＊



由於原油是世界上最重要的戰略資源之一，分析認為，人民幣版原油期貨的問世，有望打破

「美元－原油－美元計價金融資產」的循環，極大增強人民幣的國際地位。而２０１７年位列中

國頭號原油供應國的俄羅斯和排名第二的沙特，未來或全部轉用人民幣與中國交割，這無疑將挑

戰美元在大宗商品的王者地位。

此外，隨著國際原油貿易中愈來愈多的國家選擇使用人民幣結算，將產生龐大的人民幣使用

需求，同時會大幅提升央行間貨幣互換的使用量，促進人民幣在海外政府間和民間機構多層次的

使用，並帶動人民幣對糧食、煤炭、礦石等其他大宗商品的計價結算功能加速發展。

