  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/02/2018 09:39

《融天納地－溫天納》新的一年、新的投資方向

　　《融天納地》早前，中國人民銀行工作會議在北京召開，列出今年九項重點任務，分別為：
保持內地貨幣政策穩健中性、切實防範化解內地金融風險、穩妥推進內地重要領域和關鍵環節金
融改革、持續推動內地金融市場平穩健康發展、穩步推進人民幣國際化、深度參與國際金融合作
和全球經濟金融治理、進一步推動國家外匯管理體制改革、全面提高內地金融服務與管理水平、
以及持續加強內部管理。
　
　　縱觀上述政策方向，內地流動性將維持在平穩有序的格局中，從部署上，筆者估計狗年Ａ股
仍會集中業績為王的投資策略，不會單純靠概念，更需要重視上市公司業績以及其增長空間。參
考歷史數據，在過去的２４年中，Ａ股春節後上升的機會為７５％。分析上升幅度，節後５日、
２０日平均上漲分別達到１﹒４８％和２﹒６１％，估計節後一個月內，指數上升的機會不低。
在新的一年，理性價值投資將成為主要策略，投資者必須梳理上市公司業績，找出具有真正成長
性企業，選擇未來有業績的龍頭成長股，尤其是業績穩定性高、估值相對合理或低估、受解禁、
質押以及投資者交易結構影響較小的部分優質Ａ股企業可予考慮。Ａ股市場未來表現將呈分化，
部分企業隨著業績增長股價不斷上升，關鍵是選擇正確的板塊及有業績支撐的企業。
　
　　在政策方向出發，內地力推創業板改革、鼓勵創業板和創新型企業上市等，帶出成長和業績
為王的新時代將會出現。參考統計，去年Ａ股市場的大消費板塊表現最為優秀，當中食品飲料、
生物醫療、文化娛樂、商貿零售等與消費密切相關的行業發展突出，對ＧＤＰ的正面貢獻更創下
近年來新高。隨著內地經濟轉型將帶來持續的消費升級，利好大消費板塊。
　
　　作為宏觀部署，內地經濟增長高度依賴投資，隨著經濟轉型，投資增長速度將會下降。在融
資成本上升的背景下，房地產的投資增長速度亦將下降，與基建投資同步回落。為了防止內地經
濟回落幅度過急，中央或許會出台一系列鼓勵消費的政策。此外，隨著著表外業務規模的下降。
估計今年金融監管的力度持續，資金將持續推出金融領域，或對提振消費有利。

　　內地人口結構的變化將改變消費模式，隨著人口老齡化程度的不斷提升，居民儲蓄率會緩慢
下降，消費率會相應提升。另外，內地居民收入按年齡段劃分，最高的消費群為６０後及７０後
群體，隨著年長，這消費群在保健養老、休閒娛樂等方面的消費勢必會增加。收入水平相較低的
８０後及９０後群，他們較能接受超前消費理念模式，即信用消費。消費概念主題的投資邏輯，
彼此均存在關聯性，反映內地居民人均收入步入到大中等以上水平後，服務業的比重將上升、而
人口老齡化加深，經濟轉型將不斷升級，消費主導經濟增長模式將迅速發展，亦將成為狗年的投
資重點。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道26/02/2018
【預算前瞻】會計界倡豁免首置人士推印花稅 並允許租金扣稅
生財有道26/02/2018
【預算前瞻】麥萃才：政府應向首置放寬按保 保障市民居住權利
生財有道26/02/2018
【預算前瞻】麥萃才：房屋政策仍是最大施政難題 已「無辣可加」
生財有道26/02/2018
【人幣大龍鳳之中美博弈】風險逆轉率悄升 人幣升勢恐難高枕無憂
興證快訊26/02/2018
北水影響
國際動態26/02/2018
股神抱怨 難以合理價購心儀企業
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
陶冬天下 ． 陶冬
股市失樂園 3
星座命理
【狗年開工大吉】初五開工最好？小心生肖相沖！ 3
形象UP！ ． 藍婷
【職場拜年要知禮！】10大拜年「職場禮儀」 2
玄來更精彩 ． 黃美雲
中央肥胖有危險 五分鐘減肚腩神功 4
小薯茶水間 NEW
【開工大吉】同事利是好難逗？醒你5大必勝攻略！ 5
鬆一鬆 ． 通通
【一生受用】10個實用的生活小技巧！ 2
中環人 ． 溫天納
不再炒作概念的狗年股市
香港街頭美食
【口袋清單】4間深圳網紅咖啡店 自拍、喝咖啡、消磨一個下午時光 1
食療新意思 ． 陳沛思
【消食化積】新春養生桂圓普洱茶，生熟普洱大不同 7
綠路閑人 ． lolo
同檯食飯共修行 8
論盡中港台 ． 岑逸飛
【2018預測】戊戌狗年，月食修刑 6
我家私房菜 ． 韋太
【初七吃素】雜錦素炒 3
走肉廚房 ． Cathy Lee
【補脾益氣】金栗芝蔴油飯 2
美女中醫 ． 譚莉英
【新年暴食】減肥大計前功盡廢，綠豆海帶山楂粥瘦身急救 4
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
雞飛狗走重臨？
健康解「迷」
【脾胃弱者食蒜易肚瀉！】配白飯吃可減不適？（內附健脾去濕湯食譜） 4
暢所欲妍 ． 屈穎妍
香港的走紅方程式 4 新文章
抗癌煮意 ． Polly
【零失敗湯水】香菇海帶味噌湯，強心護腦營養齊全 3
我做Marketing ． Michael & Derek
【職場藝術】先道歉，後鬧人！中高層人員的管理之道 2
暢所欲妍 ． 屈穎妍
停一停，忍一忍 206
Member Zone
【家有柴犬 喜事常來】賞你HK$3,888開年大福袋及50份開年利是
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
香港街頭美食
【新年必備賀年糕】小編反轉廚房！炮製「色香味俱全」臘味蘿蔔糕（附食譜） 3
政是有心 ． 余君雋
不就是打入建制反建制 夠膽推港獨無膽認港獨 27
What's On
【拜年錦囊】史上最齊親戚關係稱呼表！「夠誠意、夠體面」賀年禮盒推介 2
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
別看輕白蘿蔔 消滯增強抵抗力一樣掂 8
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活 2
小薯茶水間 NEW
2018打工仔攻略 麥玲玲教你職場趨吉避凶！ 4
第一桶金 ． 方元
睇盤捉套路避開大戶股 調整不逞強候低吸藍籌 1
鬆一鬆 ． 通通
【心理測驗】你第一眼看到什麼，就決定你是什麼樣的人！ 4
陶冬天下 ． 陶冬
算法股災
健康大晒 NEW
【救心黃金十秒】冬天應如何保護心臟？必須了解的危險信號及緊急應對措施 4
玄來更精彩 ． 黃美雲
【對女性不利?!】超級藍血月的啓示 1
玩樂好去處
【萌犬迎新年】精選4大室內年宵！入手「至抵價」年貨美食攻略 2
抵玩自助遊
【$10,000玩7日】快閃水都威尼斯 米蘭大教堂朝聖 1
星座命理
【玄來咁簡單！】增加財富有妙法
論盡中港台 ． 岑逸飛
律政司司長的說漏嘴 12
食療新意思 ． 陳沛思
【健脾化痰湯水】南瓜栗子粟米瘦肉湯 1
形象UP！ ． 藍婷
【職場拜年要知禮！】10大拜年「職場禮儀」 2
產品簡介

【家有柴犬 喜事常來】分享「喜」氣 內附摺紙教學

【etnet Bonus賞你】E-Max WearHouse 100元現金禮券

【etnet Bonus賞你】新港城中心 至型行李箱保護套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊