《融天納地－溫天納》新的一年、新的投資方向

《融天納地》早前，中國人民銀行工作會議在北京召開，列出今年九項重點任務，分別為：

保持內地貨幣政策穩健中性、切實防範化解內地金融風險、穩妥推進內地重要領域和關鍵環節金

融改革、持續推動內地金融市場平穩健康發展、穩步推進人民幣國際化、深度參與國際金融合作

和全球經濟金融治理、進一步推動國家外匯管理體制改革、全面提高內地金融服務與管理水平、

以及持續加強內部管理。



縱觀上述政策方向，內地流動性將維持在平穩有序的格局中，從部署上，筆者估計狗年Ａ股

仍會集中業績為王的投資策略，不會單純靠概念，更需要重視上市公司業績以及其增長空間。參

考歷史數據，在過去的２４年中，Ａ股春節後上升的機會為７５％。分析上升幅度，節後５日、

２０日平均上漲分別達到１﹒４８％和２﹒６１％，估計節後一個月內，指數上升的機會不低。

在新的一年，理性價值投資將成為主要策略，投資者必須梳理上市公司業績，找出具有真正成長

性企業，選擇未來有業績的龍頭成長股，尤其是業績穩定性高、估值相對合理或低估、受解禁、

質押以及投資者交易結構影響較小的部分優質Ａ股企業可予考慮。Ａ股市場未來表現將呈分化，

部分企業隨著業績增長股價不斷上升，關鍵是選擇正確的板塊及有業績支撐的企業。



在政策方向出發，內地力推創業板改革、鼓勵創業板和創新型企業上市等，帶出成長和業績

為王的新時代將會出現。參考統計，去年Ａ股市場的大消費板塊表現最為優秀，當中食品飲料、

生物醫療、文化娛樂、商貿零售等與消費密切相關的行業發展突出，對ＧＤＰ的正面貢獻更創下

近年來新高。隨著內地經濟轉型將帶來持續的消費升級，利好大消費板塊。



作為宏觀部署，內地經濟增長高度依賴投資，隨著經濟轉型，投資增長速度將會下降。在融

資成本上升的背景下，房地產的投資增長速度亦將下降，與基建投資同步回落。為了防止內地經

濟回落幅度過急，中央或許會出台一系列鼓勵消費的政策。此外，隨著著表外業務規模的下降。

估計今年金融監管的力度持續，資金將持續推出金融領域，或對提振消費有利。



內地人口結構的變化將改變消費模式，隨著人口老齡化程度的不斷提升，居民儲蓄率會緩慢

下降，消費率會相應提升。另外，內地居民收入按年齡段劃分，最高的消費群為６０後及７０後

群體，隨著年長，這消費群在保健養老、休閒娛樂等方面的消費勢必會增加。收入水平相較低的

８０後及９０後群，他們較能接受超前消費理念模式，即信用消費。消費概念主題的投資邏輯，

彼此均存在關聯性，反映內地居民人均收入步入到大中等以上水平後，服務業的比重將上升、而

人口老齡化加深，經濟轉型將不斷升級，消費主導經濟增長模式將迅速發展，亦將成為狗年的投

資重點。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

