《匯市一周－徐惠芳》觀望各國議息，日圓加元整固，金油稍反彈

《匯市一周》美聯儲公布會議記錄後，利率期貨市場預期，美聯儲３月加息２５個點子至

１﹒５％至１﹒７５％區間的機會維持７７﹒５％不變，６月加息的機會從３３﹒１％上升至

３５﹒７％。ＣＭＥ美聯儲觀察顯示，美聯儲３月加息２５個基點至１﹒５％至１﹒７５％區間

的機會為８３﹒１％，６月加息的機會為３１﹒０％。市場關注３月初，澳洲、加拿大、歐洲及

日本央行議息。美元指數在９０﹒００水平爭持，上方阻力９０﹒９５、下方支持８９﹒１０。



展望本周，美國將公布，１月房屋銷售數據、製造業數據、消費者信心、第四季國內生產總

值修正值以及ＰＣＥ數據。歐元區將公布德國２月ＣＰＩ、歐元區２月ＣＰＩ、歐元區１月失業

率、德國２月製造業ＰＭＩ等。此外，歐洲央行行長德拉吉、ＦＯＭＣ票委誇爾斯、紐約聯儲主

席杜德利將陸續發表講話，美聯儲主席鮑威爾將首次到國會講話。



日本央行行長黑田東彥表示，日央行將密切關注銀行業的盈利，維持２％的通脹目標有利於

匯率保持穩定，持續實施寬鬆政策對於實現２％的通脹目標非常關鍵，但推遲實現２％通脹目標

的時間令人遺憾。日本經濟正在非常順利的擴張，日央行將持續實施寬鬆政策。美元兌日圓在

１０６﹒５０水平整固，上方阻力１０７﹒９０、下方支持１０５﹒２０。



加拿大１月消費者物價指數年率為１﹒７％，前值１﹒９％，預估為１﹒５％；月率為

０﹒７％，前值－０﹒４％，預估為０﹒５％。加拿大１月核心消費者物價指數月率為０﹒５％

，前值－０﹒５％；年率１﹒８％，前值１﹒６％。美元兌加元回軟至１﹒２６３０，趨勢整固

，上方阻力１﹒２７４５、下方支持１﹒２５２０。



美國能源資訊署（ＥＩＡ）公布，上周美國國內原油產量減少０﹒１萬桶至每日１０２７萬

桶，上周ＥＩＡ原油庫存－１６１﹒６萬桶，前值１８４﹒１萬桶；上周汽油庫存增加２６﹒１

萬桶，前值３５９﹒９萬桶；上周精煉油庫存－２４２﹒２萬桶，前值－４５﹒９萬桶。



市場擔心，美國油產量繼續擴張，以及美聯儲加快加息步伐，或令商品價格承壓，包括黃金

及原油等。國際能源署（ＩＥＡ）表示，若油組成功減產，將推動油價和美國原油生產上升，預

計原油生產不會在未來２０年見頂。紐約期油稍為回升至每桶６３﹒７０美元整固，上方阻力

６５﹒６５、下方支持６０﹒２５美元。



截至２月２２日，全球最大黃金交易所基金（ＳＰＤＲ Ｇｏｌｄ ＥＴＦ）的黃金持倉量

為８２７﹒７９噸，按日不變。金價回軟至每盎司１３３５美元整固，上方阻力１３５５、

１３７５美元。《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

