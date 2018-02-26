《金石為開－黃威》金價遭聯儲鷹派紀要打壓，短線偏弱

《金石為開》美聯儲一紙「鷹派」紀要，推升市場加息預期。雖然美債收益率衝高回落，但

美元整體還是延續了低位反彈勢頭，令上周黃金走勢較為疲弱，創下今年最大單周跌幅。隨著債

市趨穩，抄底資金亦持續流入股市，三大股指震盪收高，風險情緒稍有好轉。截至上周五

（２３日），４月黃金期貨收報１３３０﹒３美元╱盎司，全周累計下跌１﹒７％。



美聯儲公布了耶倫任期內的最後一份會議紀要。紀要顯示ＦＯＭＣ對美國經濟前景頗為樂觀

，多位美聯儲官員暗示上調了經濟增長預期，且幾乎所有官員都仍然預計通脹中期會達到２％的

目標；這意味著未來加息步伐不會放緩，甚至有可能提速。市場認為，這是ＦＯＭＣ對３月加息

的強烈暗示，Ｆｅｄ Ｗａｔｃｈ顯示這一概率升至８３％。之後，１０年期美債收益率曾升至

２﹒９６％的４年高位，打壓黃金價格；同時值得注意的是，１月會議是在非農報告公布之前進

行的，因此美聯儲對通脹的看法已經有所保留。



另一方面，美元也在加息預期下延續了反彈趨勢。目前美元指數已站穩保利加通道中軌，徘

徊於９０關口附近。在雙底形態逐漸清晰的情況下，日線指標也在轉好。如果美指如破９０﹒４

左右的頸線水平，由於下一個阻力距離較遠，因此反彈空間可觀，這對金價的打擊將更加直接。



技術面上，中期黃金正處於高位整固階段，尚未出現明確方向，震盪區間大致為１３１０至

１３６０美元。短線金價的反彈幅度則僅屬有限，目前於保利加通道中軌遇阻，走勢略為偏空。

由於ＭＡＣＤ金叉的失敗，下跌動能再度增長；ＲＳＩ則於５０附近上落，局勢可能轉弱。一旦

區間底部失守，中期或由高位整固轉而確認雙頂形態。同事這個位置也十分接近０﹒３８２倍回

調位１３１６美元，具有雙重意義。《六福金融分析師 黃威》

