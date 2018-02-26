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即市新聞

26/02/2018 09:34

《陶冬天下－陶冬》鮑威爾政策求延續，意大利選舉見懸峙

　　《陶冬天下》暴雨停了，風尚未靜。月初因美國就業市場工資上漲而觸發的一場風險資產拋
售，似乎告一段落，不過資產價格依然動盪。上周三（２１日）美國聯儲公布１月份公開市場委
員會的會議紀要，言詞偏嚴厲、鷹派，美國十年期國債利率一度沖上２﹒９６％，兩年期利率刷
新金融危機以來新紀錄，隨後債市企穩回升。債券趨穩，帶動抄底盤進入股市，美股引領全球股
市回升，資金試探性地增加風險權重，美國三大指數同告上漲，歐亞追隨。歐洲央行一日後也公
布了１月份會議紀要，不過語調就較溫和，並流露出對匯率戰的擔心，市場對歐洲近期退出ＱＥ
的疑慮稍緩
，美元兌歐元、日圓升值，不過貨幣「比差」的遊戲仍在繼續。美國石油庫存下降以及俄沙聯手
限制產能的傳聞，推動布蘭特期油升上每桶６７美元。美國加息預期升溫，連累黃金走出今年的
最大單周跌幅。
　　市場焦點依然放在貨幣政策的前景上，新任聯儲主席鮑威爾會在本周三、四（２８日、１日
），先後在美國眾議院和參議院參加聽證（Ｈｕｍｐｈｒｅｙ　Ｈａｗｋｉｎｓ　
Ｔｅｓｔｉｍｏｎｙ），這是鮑威爾擔任美國貨幣政策一哥後的第一次聽證，將為新一屆聯儲的
政策思路、節奏設定基調。筆者相信鮑威爾在事先準備發言部分強調政策的連續性，盡量消弭市
場對換屆可能帶來重大政策改變的擔心。這種語境應該有助於紓緩目前市場的焦慮，不過鮑威爾
的政策騰挪空間較其前兩任要小
。工資上升已成為事實，貨幣當局必須準備應對通脹，鮑威爾強調政策延續性未必可以改變需要
加速加息的現實狀況。筆者看今年加息四次，債市動盪未了。
　　意大利將於３月４日舉行大選，沒有一個政黨在民意調查中擁有獨立組閣的優勢。民調已經
在選舉前１５日停止，而且意大利的民調準確度向來較差，所以選舉有爆出意外的機會。筆者認
為，本次選舉製造出懸峙議會（Ｈａｎｇ　Ｐａｒｌｉａｍｅｎｔ）的可能性頗高。反建制的
Ｍ５Ｓ取得了大約３成的民意支持，中間偏左聯盟略低居第二。包括前總理貝盧斯科尼在內的中
間偏右三黨合起來佔有３５－３９％的支持率，但是三黨在政治理念（包括疑歐還是挺歐）、政
治野心上差異較大。以筆者的評估，如果不出大的意外，沒有一派可以取得簡單多數的議席，最
終可能要成立多黨派大聯盟。與一年前不同的是，這次選舉中極端聲音不強，主要議題也不是關
於脫歐，所以暫時對市場的影響不大，但是不排除黑天鵝事件發生。
　　本周重點：鮑威爾的聽證初啼和核心ＰＣＥ，預料聯儲新主席維持溫和緩慢加息的基調，不
過強調通脹壓力，同時提及稅改所帶來的不確定性。公開市場委員會對ＰＣＥ看得比ＣＰＩ重，
預計１月份核心ＰＣＥ為環比０﹒２％，與上期持平；ＰＣＥ本身環比升０﹒３％，高過上期。
歐元區２月ＣＰＩ同比增加１﹒２％（ｖｓ上期１﹒３％），核心通脹預測為１％，持平。歐洲
２月ＰＭＩ資料應該較上月回落。《陶冬》
　
＊　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

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