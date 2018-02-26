【預算前瞻】麥萃才：房屋政策仍是最大施政難題，已「無辣可加」

《經濟通通訊社記者余萃雯２６日報道》自上屆政府起，房屋問題就成為最令政府頭痛的施

政難題，前任行政長官梁振英直指房屋問題是政府施政的「重中之重」，在任期內先後「出手」

，四加「辣招」並四收按揭。

不過，「辣招」被消化後似乎不再夠辣，樓市不跌反升的情況在現任特首林鄭月娥「接火棒

」後更嚴峻。



＊麥萃才：港人居住環境不理想積累怨氣，政府「邊個大聲就聽邊個講」＊



近十年香港樓價升過不停，差估署的樓價指數由２００８年起１２３點升至去年底的３５３

點，升幅近兩倍。

香港浸會大學財務及決策系副教授麥萃才在接受《經濟通通訊社》專訪時表示，港人的居住

環境不理想，令社會怨氣積累，房屋問題明顯從２００８年起已經是政府最大的施政難題。

他提到，現時本港政府不是沒有錢及資源解決住屋問題，而是在覓地建屋時遇到既得利益者

阻攔，令新房屋供應遠遠不能應乎市場需求。

即使在已有土地上興建公營房屋亦需要經地區人士同意，麥萃才批評，政府在諮詢意見時經

常以「邊個大聲就聽邊個講」的態度，少數人意見凌駕於大眾利益，導致房屋問題多年來未能有

大改善。



＊麥萃才：政府樓市調控已做齊，難再打擊炒賣，設空置稅不可能＊



去年１１月中，額外印花稅（ＳＳＤ）辣招實施屆滿７年，政府於７年內相繼推出的買家印

花稅（ＢＳＤ）及雙倍印花稅（ＤＳＤ），以及收緊按揭措施，惟樓市不跌反升。麥萃才認為，

現時政府即使想再「加辣」亦已經「無辣可加」，「能夠做的都已經做齊」，進一步「加辣」亦

難以再減低炒賣活動。他深信，政府回歸到基本，增加土地供應才是調整樓市的最佳方法。

此外，麥萃才相信香港不可能設空置稅，因本港空置率低，而政府要確認物業是否空置亦有

一定難度，業主能夠不時在屋內活動以掩蓋單位是否空置。

