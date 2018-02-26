【預算前瞻】麥萃才：政府應向首置放寬按保，保障市民居住權利

《經濟通通訊社記者余萃雯２６日報道》除了股市以外，２０１７年亦為「樓市大牛市」，

全年樓宇買賣合約登記錄逾７０００億元，創下有紀錄以來３０年的歷史次高，僅低於１９９７

年的８７００億元水平。無論一手或二手新盤都「價量齊升」，市民「打蛇餅」買樓情況重現。



＊４００萬盤近絕跡，十大屋苑只有嘉湖山莊及第一城錄放盤＊



樓價飆升，細價上車盤更首當其衝，差餉物業估價署中小型樓價指數去年升逾１４％，升幅

高於大型物業的。目前金管局政策容許樓價４００萬元或以下物業承造九成按揭，不過去年４０

０萬元以下的住宅買賣合約跌至歷史新低，按年下降２６％至１１６２２宗。

４００萬元以下物業「買一個少一個」，不少欲「上車」但未有「父幹」的市民只能「望門

輕嘆」。根據美聯物業的網上放盤，截至２月２０日，十大藍籌屋苑中樓價４００萬元或以下的

放盤只有天水圍嘉湖山莊的５宗放盤及沙田第一城的１宗放盤。



＊麥萃才：政府樓價分類思維「錯得交關」，宜按市況調整按揭限制＊



香港浸會大學財務及決策系副教授麥萃才在接受《經濟通通訊社》專訪時批評，如果政府仍

認為「４００萬樓價以下屬大眾市場，１０００萬樓價以上傳統地劃為豪宅，這種思維係錯得交

關！」。

他相信，政府應該根據樓價及市民負擔能力不時對承造九成按揭的限制作調整，令未能存到

首期但有能力供款的人士可以「上車」。

政府為保持金融體系穩定早年持續收緊按揭成數，麥萃才反問，「只保障銀行業不要有大量

壞帳，但未關注市民居住權利的做法是否符合社會最終利益？」。

麥萃才建議，政府可「定向性放寬」按揭限制，如只放寬予首次置業或以物業自住的人士，

甚至設置配額，令銀行承擔風險不會過高。至於放寬至什麼程度，麥萃才稱限額應根據市場情況

去以科學化方法計算。

雖然放寬按揭限制或將刺激需求，令樓價或繼續上升，但麥萃才認為，能夠同時釋放二手物

業到市場，令市場供應增加，市民不會只側重於購買可提供高成數按揭的一手樓。

