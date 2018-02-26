消息指，吉利控股入股戴姆勒成最大股東

《經濟通通訊社２６日專訊》消息人士指，吉利汽車（００１７５）母企吉利控股集團正以

近７５億歐元，收購德國汽車製造商戴姆勒的公司股權，以成為公司最大股東，持股佔比略低於

１０％，現持股達９﹒６９％。據悉，公司將於數日內公布有關交易，戴姆勒發言人則拒絕回應

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