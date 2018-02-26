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即市新聞

26/02/2018 19:15

《日入而息》證監會稱上市改革諮詢時間足，北水淨買入創七周新高

　　《今天重點》﹡中電（００００２）去年賺１４２億元升１２％好過預期，派息１﹒１４元
　　　　　　　　　；中電去年整體營運盈利增長７﹒９％，內地營運盈利減少１８﹒６％
　　　　　　　　﹡唐家成稱修改上市規則諮詢時間足，港所考慮競爭問題
　　　　　　　　﹡今日互聯互通北向淨買入升至３４億元，創七周新高

　　《即日市況》﹡港股收升２３１點報３１４９８，重上廿天線，成交１２３７億元

　　《深滬股市》﹡滬綜指六連升收升１％重上三千三，創業板大漲逾３％

　　《美元匯價》﹡觀望鮑威爾首次國會作證，歐元續部署低吸；歐元最新報１﹒２３４１╱
　　　　　　　　　４２，日圓最新報１０６﹒６０╱６１

　　《公司業績》﹡比亞迪（０１２１１）去年業績快報賺４０﹒６億元人民幣，倒退近兩成
　　　　　　　　﹡玖龍紙業（０２６８９）中期盈利升１２６％，息１０分
　　　　　　　　﹡信義光能（００９６８）全年多賺１７％至２３﹒３億元，末期息派７仙
　　　　　　　　﹡信義玻璃（００８６８）全年多賺２５％至４０億元，末期息派２８仙
　　　　　　　　﹡信義香港（０８３２８）去年純利急升１４８倍，不派息
　　　　　　　　﹡卜蜂（０００４３）去年純利大跌８４％至４１８７萬美元，息０﹒７港仙
　　　　　　　　﹡新創建（００６５９）中期純利減４﹒７％至近２５億元，派息０﹒３２元
　　　　　　　　﹡獅子山（０１１２７）全年多賺１％至１﹒４８億元，派息６﹒５仙
　　　　　　　　﹡興華（０１９９０）去年少賺１６％至７０７７萬元人民幣，息４﹒５港仙
　　　　　　　　﹡新世界百貨中國中期純利增１０﹒９％至逾億元，不派息
　　　　　　　　﹡時代集團（０１０２３）中期多賺２４﹒３％至１﹒５億元，中期息６仙
　　　　　　　　﹡江南布衣（０３３０６）中期利潤增３６﹒８％，派息０﹒２元人民幣
　　　　　　　　﹡和記香港（００２１５）去年溢利升近６倍至４７﹒７億元，息４﹒５５仙
　　　　　　　　﹡世界華文媒體（００６８５）第三季度少賺３４％錄２７５萬美元
　　　　　　　　﹡中華汽車（０００２６）中期純利升１７％至３﹒６億元，連特息每股派
　　　　　　　　　１﹒１元

　　《公司資訊》﹡信義玻璃（００８６８）對２０１８年毛利有信心，將積極推進全球化布局
　　　　　　　　　；信義玻璃對２０１８年毛利有信心，將積極推進全球化布局
　　　　　　　　﹡新創建（００６５９）旗下巴士管理層將於後日與車長公會會面；出售北京
　　　　　　　　　首都機場股份，所得將繼續投放飛機租賃
　　　　　　　　﹡長實（０１１１３）年內推９盤２８００伙，新日出康城第三季起推
　　　　　　　　﹡中國金融國際（００７２１）擬配股集資約１１﹒７億元
　　　　　　　　﹡中電（００００２）已向政府提交一份五年發展計劃，燃氣發電機組２０年
　　　　　　　　　前投產；新管制協議下料派息仍穩定增加；年底再公布電費調整詳情；冀發
　　　　　　　　　改委調整燃煤發電的上網電價，將不會收購國內低碳公司
　　　　　　　　﹡北汽（０１９５８）５８億人幣向北京奔馳出售生產基地及存貨設備
　　　　　　　　﹡民生教育（０１５６９）完成向重慶電信職業學院增資
　　　　　　　　﹡賓仕（０１７０５）今起招股，每手入場費逾４０４０元
　　　　　　　　﹡榮豐集團（０８５２６）下限定價，超購近２４倍
　　　　　　　　﹡投融長富（００８５０）折讓約１２％配股，淨籌１﹒４９億
　　　　　　　　﹡東江集團（０２２８３）盈利增惟派息率未變，注塑業務產能或增５０％
　　　　　　　　﹡建業地產（００８３２）擬發境外美元優先票據
　　　　　　　　﹡星美控股（００１９８）新年期間票房收入增約３９％至１﹒７４億元人幣
　　　　　　　　﹡香港電訊（０６８２３）與華為聯手在港成立數碼轉型實踐中心
　　　　　　　　﹡時代集團（０１０２３）有信心下半年業務穩健增長，將開５０間店
　　　　　　　　﹡奧立仕（００８６０）擬組聯盟拓中國網約車服務及生產電動車
　　　　　　　　﹡新創建（００６５９）已預留２０億港元以應付年度潛在投資
　　　　　　　　﹡恆生銀行（０００１１）鄭慧敏冀增聘５５０人未明言加薪，中國業務仍處
　　　　　　　　　投資期；恆生提升數碼服務，推流動保安編碼並擴展生物認證功能
　　　　　　　　﹡百利保（００６１７）馬鞍山商場六成獲租，九肚山盤８月批入伙
　　　　　　　　﹡通達（００６９８）通達宏泰已就分拆製造業務呈交聆訊後資料集
　　　　　　　　﹡賓仕國際（０１７０５）天仁茗茶單價合理，惟加價須考慮市場反應
　　　　　　　　﹡和電香港（００２１５）去年未計出售附屬溢利跌兩成；ＡＲＰＵ跌４％；
　　　　　　　　　和電香港不考慮派特息，推出無限數據幫助ＡＰＲＵ提升
　　　　　　　　﹡合和實業（０００５４）將售合和公路基建權益協議截止日延長至３月底
　　　　　　　　﹡太古地產（０１９７２）計劃在上海發展第二個地產項目

　　《國企紅籌》﹡中國鋁業（０２６００）擬發行股份購１２７億鋁業資產，Ａ股今復牌
　　　　　　　　﹡中石化集團表示今年進口美國原油總量有望突破１０００萬噸
　　　　　　　　﹡中國電信（００７２８）１月份４Ｇ終端用戶淨增按月升２１％
　　　　　　　　﹡中航科工（０２３５７）出資７０００萬元設基金管理公司
　　　　　　　　﹡深圳控股（００６０４）獲５億元港元定期貸款融資

　　《神州民企》﹡卓爾集團（０２０９８）合資拓大宗商品電商平台
　　　　　　　　﹡吉利汽車（００１７５）澄清無與吉利控股合作收購戴姆勒股份，但不排除
　　　　　　　　　合作可能；吉利李書福稱將與戴姆勒在新能源及數字科技方面開展合作
　　　　　　　　﹡京信通信（０２３４２）５Ｇ智慧城市解決方案首次登場
　　　　　　　　﹡中國燃氣（００３８４）有信心下半年表現勝此前所定目標

　　《中國要聞》﹡廣州城市總體規劃：強化南沙粵港澳大灣區核心功能
　　　　　　　　﹡統計局表示１月一線城市樓價由升轉跌，３２月以來首見
　　　　　　　　﹡七部委印發通知加強新能源車動力蓄電池回收利用管理
　　　　　　　　﹡華為推出首款合全球權威通信標準５Ｇ商用芯片；據報華為參與澳洲５Ｇ建
　　　　　　　　　設需先接受國家安全評估
　　　　　　　　﹡中保監擬開展小額理賠服務監測工作，以提升理賠質量
　　　　　　　　﹡人行表示煤企為山西發債主力，去年發債餘額增４１５億
　　　　　　　　﹡Ｇ２０可持續金融研究小組：研究可持續資產證券化等
　　　　　　　　﹡人行廢止進口黃金３５件文件及主要規範文件３８６件；人行１５００億逆
　　　　　　　　　回購利率持平，淨投放１５００億
　　　　　　　　﹡人社部表示人口老齡化加快，對保險制度發展帶來挑戰；城鎮登記失業率去
　　　　　　　　　年末降至３﹒９％；啟動劃撥國有資產來充實社保基金；預計２０３５年之
　　　　　　　　　前勞動人口保持８億以上
　　　　　　　　﹡北京責令新浪微博、鳳凰網等６家網站限期整改
　　　　　　　　﹡國務院秘書長楊晶因嚴重違紀被撤職，降級留黨觀察
　　　　　　　　﹡上海一手樓上周成交觸底反彈，供應復甦
　　　　　　　　﹡去年上海外資銀行不良貸款率創五年來新低
　　　　　　　　﹡江蘇金交中心表示禁開展發行人承銷人同屬一實控人業務
　　　　　　　　﹡中國外交部表示反對美方對中方實體或個人實施單邊制裁
　　　　　　　　﹡內地同意順豐３７３億元人民幣興建湖北專屬機場
　　　　　　　　﹡科技部萬鋼稱去年全社會科研支出達１﹒７６萬億
　　　　　　　　﹡外交部表示中央財辦主任劉鶴２月２７日至３月３日訪美
　　　　　　　　﹡外匯局表示１月銀行結售匯逆差５６億元人民幣；中國跨境資金雙向流動、
　　　　　　　　　平衡趨勢初步形成
　　　　　　　　﹡中資企業首次海外創辦期貨交易所，擬５月營業
　　　　　　　　﹡上海１月對外直接投資額逾１０億美元，同比增１０倍
　　　　　　　　﹡中國國旅逾１５億元人民幣收購上海機場免稅店經營權
　　　　　　　　﹡京東方Ａ控股子公司收到１﹒８億元政府補助

　　《寶島快訊》﹡台股收升０﹒４％，報１０８３６﹒７點，兩連升

　　《其他消息》﹡立法會新春午宴宴請特首政府官員，非建制僅６人出席
　　　　　　　　﹡葉國謙稱刪除國家主席連任限制屬合理，但反對終身制
　　　　　　　　﹡黃碧雲在新春午宴向鄭若驊表示憂慮方案破壞一國兩制
　　　　　　　　﹡陳茂波料今年盈餘比去年高，應更積極籌劃強化醫療
　　　　　　　　﹡麥萃才稱房屋政策仍是最大施政難題，已「無辣可加」；政府應向首置放寬
　　　　　　　　　按保，保障市民居住權利
　　　　　　　　﹡會計界倡豁免首置人士推印花稅，並允許租金扣稅
　　　　　　　　﹡任志剛稱香港巿場大陸化非壞事，應推動人民幣國際化
　　　　　　　　﹡證監會表示計劃將更多類型產品納入滬、深港通
　　　　　　　　﹡深股通額度全日用１３億元；滬股通額度全日用２１億元
　　　　　　　　﹡香港置業表示冀「月月有舖開」，料全年樓價升一成
　　　　　　　　﹡兩人就「窩輪」買賣受賄行賄６４０萬元重審判囚４５個月
（ｚｚ）

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