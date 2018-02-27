  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/02/2018 08:02

《日出而作》友邦新業務價值勝預期，道指升３９９點債息續跌

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５７０９．２７　升　　３９９．２８點╱１．５８％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２７７９．６０　升　　　３２．３０點╱１．１８％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７４２１．４７　升　　　８４．０７點╱１．１５％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７２８９．５８　升　　　４５．１７點╱０．６２％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２５２７．０４　升　　　４３．２５點╱０．３５％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５３４４．２６　升　　　２６．８９點╱０．５１％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０７．０７，歐元兌美元１．２３１４
　
　　《最新資訊》﹡空中巴士、達美航空及多間電訊商開發機上５Ｇ服務
　　　　　　　　﹡蘋果漲近２％，巴菲特稱蘋果成為巴郡最大投資
　　　　　　　　﹡德拉吉表示經濟持續增長，料通脹將恢復逐步上升
　　　　　　　　﹡鮑威爾今國會作證，聖路易斯聯儲稱暫毋須大幅加息
　　　　　　　　﹡聯儲局理事表示經濟前景有上行風險，重申循序漸進加息
　　　　　　　　﹡沙特減產意向續提振油價，美匯偏軟金價上升
　　　　　　　　﹡布吉機場跑道有裂縫，今日再有５９班機取消
　　　　　　　　﹡ＭＰＦ２月回報轉跌近３％
　　　　　　　　﹡美股三大指數升逾１％，美債息續回落
　　　　　　　　﹡美元兌多數貨幣上漲，市場靜待鮑威爾首次國會作證
　　　　　　　　﹡當代置業（０１１０７）擬發行美元綠色優先票據
　　　　　　　　﹡粵豐環保（０１３８１）料去年度多賺最少４０％
　　　　　　　　﹡香港資源（０２８８２）料中期虧損減少逾４０％
　　　　　　　　﹡九巴車長暫停工業行動，葉蔚琳強調行動達到初步成功
　　　　　　　　﹡友邦保險（０１２９９）年度新業務價值升２７﹒７％勝預期，末期息
　　　　　　　　　７４﹒３８仙
　　　　　　　　﹡保利協鑫（０３８００）與林達（０１０４１）認購加國上市鋰礦商股權
　　　　　　　　﹡恆地５２００萬購土瓜灣道２舖
　　　　　　　　﹡荔枝角盈暉薈商場，１０億標售
　　　　　　　　﹡密迪斯肌（０８３０７）零折讓配售５３３﹒６萬股，淨籌２６８萬元
　　　　　　　　﹡推翻分產協議判敗郭炳湘傳英提上訴
　　　　　　　　﹡新地屯門Ｖ　ｃｉｔｙ商場去年生意升一成，部分行業加租雙位數
　
　　《國企紅籌》﹡和電（００２１５）遭大摩降評級及目標，中金削中移動（００９４１）
　　　　　　　　　目標２８％
　　　　　　　　﹡北水兩連降，３﹒５億沽騰訊（００７００），轉掃內險吉利
　　　　　　　　　（００１７５）、港交所（００３８８）
　　　　　　　　﹡華潤置地（０１１０９）投得濟南市６幅土地，涉９６﹒４７億人幣
　　　　　　　　﹡瑞房（００２７２）發行１６億元人幣優先票據，償還短期到期債務
　
　　《神州民企》﹡昂納科技（００８７７）料全年收入升，溢利最少增５８％
　
　　《中國要聞》﹡７千家港企在前海註冊，涉及資本８７００億人幣
　　　　　　　　﹡國際清算銀行稱中國影子銀行複雜性有限但正迅速變化

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道27/02/2018
【人幣大龍鳳之乘勢而起】離岸匯率與恒指高度相關 四大板塊值博
國際動態27/02/2018
北韓願對話 文在寅籲美降門檻
生財有道26/02/2018
【預算前瞻】會計界倡豁免首置人士印花稅 並允許租金扣稅
生財有道26/02/2018
【預算前瞻】麥萃才：政府應向首置放寬按保 保障市民居住權利
生財有道26/02/2018
【預算前瞻】麥萃才：房屋政策仍是最大施政難題 已「無辣可加」
生財有道26/02/2018
【人幣大龍鳳之中美博弈】風險逆轉率悄升 人幣升勢恐難高枕無憂
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
暢所欲妍 ． 屈穎妍
香港的走紅方程式 10 新文章
陶冬天下 ． 陶冬
股市失樂園 3
玄來更精彩 ． 黃美雲
中央肥胖有危險 五分鐘減肚腩神功 5
形象UP！ ． 藍婷
【職場拜年要知禮！】10大拜年「職場禮儀」 2
香港街頭美食
【口袋清單】4間深圳網紅咖啡店 自拍、喝咖啡、消磨一個下午時光 2
鬆一鬆 ． 通通
【一生受用】10個實用的生活小技巧！ 2
中環人 ． 溫天納
不再炒作概念的狗年股市
小薯茶水間 NEW
【開工大吉】同事利是好難逗？醒你5大必勝攻略！ 5
我家私房菜 ． 韋太
【初七吃素】雜錦素炒 3
食療新意思 ． 陳沛思
【消食化積】新春養生桂圓普洱茶，生熟普洱大不同 7
論盡中港台 ． 岑逸飛
【2018預測】戊戌狗年，月食修刑 6
花生味辦公室 ． 玄米米
政府工你以為好好做？公平政策搞到你返工心驚驚！ 1
抗癌煮意 ． Polly
【零失敗湯水】香菇海帶味噌湯，強心護腦營養齊全 4
健康大晒 NEW
【植物奶大比拼】飲牛奶不如飲豆奶？花多眼亂點揀好？ 4
政是有心 ． 余君雋
太古城住37000人，8個太古城又住37000人？
走肉廚房 ． Cathy Lee
【補脾益氣】金栗芝蔴油飯 2
我做Marketing ． Michael & Derek
【職場藝術】先道歉，後鬧人！中高層人員的管理之道 3
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
雞飛狗走重臨？
健康解「迷」
【脾胃弱者食蒜易肚瀉！】配白飯吃可減不適？（內附健脾去濕湯食譜） 4
暢所欲妍 ． 屈穎妍
停一停，忍一忍 206
Member Zone
【家有柴犬 喜事常來】賞你HK$3,888開年大福袋及50份開年利是
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
香港街頭美食
【新年必備賀年糕】小編反轉廚房！炮製「色香味俱全」臘味蘿蔔糕（附食譜） 3
政是有心 ． 余君雋
不就是打入建制反建制 夠膽推港獨無膽認港獨 27
What's On
【拜年錦囊】史上最齊親戚關係稱呼表！「夠誠意、夠體面」賀年禮盒推介 2
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
別看輕白蘿蔔 消滯增強抵抗力一樣掂 8
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活 2
小薯茶水間 NEW
2018打工仔攻略 麥玲玲教你職場趨吉避凶！ 4
第一桶金 ． 方元
睇盤捉套路避開大戶股 調整不逞強候低吸藍籌 1
鬆一鬆 ． 通通
【心理測驗】你第一眼看到什麼，就決定你是什麼樣的人！ 4
陶冬天下 ． 陶冬
算法股災
健康大晒 NEW
【救心黃金十秒】冬天應如何保護心臟？必須了解的危險信號及緊急應對措施 4
玄來更精彩 ． 黃美雲
【狗年風水攻略】東南財來 正北有災
玩樂好去處
【萌犬迎新年】精選4大室內年宵！入手「至抵價」年貨美食攻略 2
抵玩自助遊
【$10,000玩7日】快閃水都威尼斯 米蘭大教堂朝聖 1
星座命理
【玄來咁簡單！】增加財富有妙法
論盡中港台 ． 岑逸飛
律政司司長的說漏嘴 12
食療新意思 ． 陳沛思
【健脾化痰湯水】南瓜栗子粟米瘦肉湯 1
形象UP！ ． 藍婷
【職場拜年要知禮！】10大拜年「職場禮儀」 2
產品簡介

【家有柴犬 喜事常來】分享「喜」氣 內附摺紙教學

【etnet Bonus賞你】E-Max WearHouse 100元現金禮券

【etnet Bonus賞你】新港城中心 至型行李箱保護套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊