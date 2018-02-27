《日出而作》友邦新業務價值勝預期，道指升３９９點債息續跌

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２５７０９．２７ 升 ３９９．２８點╱１．５８％

標普５００ ２７７９．６０ 升 ３２．３０點╱１．１８％

納斯達克 ７４２１．４７ 升 ８４．０７點╱１．１５％

倫敦富時１００ ７２８９．５８ 升 ４５．１７點╱０．６２％

法蘭克福ＤＡＸ １２５２７．０４ 升 ４３．２５點╱０．３５％

巴黎ＣＡＣ４０ ５３４４．２６ 升 ２６．８９點╱０．５１％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０７．０７，歐元兌美元１．２３１４



《最新資訊》﹡空中巴士、達美航空及多間電訊商開發機上５Ｇ服務

﹡蘋果漲近２％，巴菲特稱蘋果成為巴郡最大投資

﹡德拉吉表示經濟持續增長，料通脹將恢復逐步上升

﹡鮑威爾今國會作證，聖路易斯聯儲稱暫毋須大幅加息

﹡聯儲局理事表示經濟前景有上行風險，重申循序漸進加息

﹡沙特減產意向續提振油價，美匯偏軟金價上升

﹡布吉機場跑道有裂縫，今日再有５９班機取消

﹡ＭＰＦ２月回報轉跌近３％

﹡美股三大指數升逾１％，美債息續回落

﹡美元兌多數貨幣上漲，市場靜待鮑威爾首次國會作證

﹡當代置業（０１１０７）擬發行美元綠色優先票據

﹡粵豐環保（０１３８１）料去年度多賺最少４０％

﹡香港資源（０２８８２）料中期虧損減少逾４０％

﹡九巴車長暫停工業行動，葉蔚琳強調行動達到初步成功

﹡友邦保險（０１２９９）年度新業務價值升２７﹒７％勝預期，末期息

７４﹒３８仙

﹡保利協鑫（０３８００）與林達（０１０４１）認購加國上市鋰礦商股權

﹡恆地５２００萬購土瓜灣道２舖

﹡荔枝角盈暉薈商場，１０億標售

﹡密迪斯肌（０８３０７）零折讓配售５３３﹒６萬股，淨籌２６８萬元

﹡推翻分產協議判敗郭炳湘傳英提上訴

﹡新地屯門Ｖ ｃｉｔｙ商場去年生意升一成，部分行業加租雙位數



《國企紅籌》﹡和電（００２１５）遭大摩降評級及目標，中金削中移動（００９４１）

目標２８％

﹡北水兩連降，３﹒５億沽騰訊（００７００），轉掃內險吉利

（００１７５）、港交所（００３８８）

﹡華潤置地（０１１０９）投得濟南市６幅土地，涉９６﹒４７億人幣

﹡瑞房（００２７２）發行１６億元人幣優先票據，償還短期到期債務



《神州民企》﹡昂納科技（００８７７）料全年收入升，溢利最少增５８％



《中國要聞》﹡７千家港企在前海註冊，涉及資本８７００億人幣

﹡國際清算銀行稱中國影子銀行複雜性有限但正迅速變化

