《華爾街內望》美股三大指數升逾１％，美債息續回落

《經濟通通訊社２７日專訊》美國股市周一（２６日）上升至逾３周新高，三大股指均上漲

超過１％，因美債收益率下跌，緩解投資者對利率攀升的擔憂。

１０年期美債收益率降至２﹒８６４２％，從上周觸及的４年高位回落。投資者關注今晚開

始的聯儲局主席鮑威爾的國會作證，這是鮑威爾本月接替耶倫出任聯儲局主席以來首次重大講話

，他將回答參眾兩院議員的問題。

道指升３９９點或１﹒６％，至２５７０９點；標普５００指數漲３２點或１﹒２％，至

２７７９點；納指上揚８４點或１﹒２％，至７４２１點。

科技股上升１﹒６％，領漲標普５００指數各板塊，工業股及金融股則分別升１﹒４％及１

﹒５％。晶片商高通急升５﹒８％，此前公司敦促同業博通（Ｂｒｏａｄｃｏｍ）就兩間公司的

合併進行直接談判。

股神巴菲特的投資旗艦巴郡升４％，因巴菲特表示更傾向回購股份，而不是派息，目前公司

坐擁１１６０億美元現金。

美債收益率下滑，因在美國聯儲局主席鮑威爾在國會就貨幣政策作半年度證詞陳述前，交易

商縮減債市空頭倉位。

１０年期美債收益率報２﹒８５９％，較上日尾盤跌１個基點，上周三（２１日）收益率曾

觸及２０１４年１月來最高的２﹒９５７％。（ｍｎ）

