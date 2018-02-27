《選股情報》今天（２７日）期指結算，有望收結於３１５上。重頭戲看３月開局。整體言
，好友將主導。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
27/02/2018 09:09
《選股情報－石鏡泉》期結
《選股情報》今天（２７日）期指結算，有望收結於３１５上。重頭戲看３月開局。整體言
，好友將主導。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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