Ａ股跌逾１％，港股升幅全銷倒跌９點報３１４８８，國指挫９２點

《經濟通通訊社２７日專訊》Ａ股跌逾１％，港股今早最多上升３００點之升幅全銷，現更

隨內地市倒跌９點報３１４８８，主板成交５１０﹒７３億元。

上證綜合指數報３２９２﹒５８，跌３７﹒００點或跌１﹒１１％，成交１０３４﹒３５億

元人民幣。內銀股受壓下，國指更挫９２點報１２７４１。

建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）Ｈ股現價跌０﹒８３％，報８﹒４元；成交

約１﹒３９億股，涉資１１﹒８４億元。Ａ股現價８﹒５元人民幣，跌２﹒８６％，成交

６﹒０８億元人民幣，涉及７０７５萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２４﹒８６％。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國銀行（０３９８８） ４﹒４３元 跌１﹒１２％

港交所 （００３８８） ２９２﹒８０元 跌１﹒０１％

工商銀行（０１３９８） ６﹒９６元 跌１﹒００％

建設銀行（００９３９） ８﹒４０元 跌０﹒８３％

匯豐控股（００００５） ７８﹒９０元 跌０﹒８２％

騰訊控股（００７００） ４５２﹒４０元 跌０﹒１３％

中國人壽（０２６２８） ２３﹒７５元 跌０﹒２１％

中國平安（０２３１８） ８６﹒７５元 跌０﹒２９％

友邦保險（０１２９９） ６６﹒００元 升４﹒４３％

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