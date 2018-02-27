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27/02/2018 11:03

Ａ股跌逾１％，港股升幅全銷倒跌９點報３１４８８，國指挫９２點

　　《經濟通通訊社２７日專訊》Ａ股跌逾１％，港股今早最多上升３００點之升幅全銷，現更
隨內地市倒跌９點報３１４８８，主板成交５１０﹒７３億元。
　　上證綜合指數報３２９２﹒５８，跌３７﹒００點或跌１﹒１１％，成交１０３４﹒３５億
元人民幣。內銀股受壓下，國指更挫９２點報１２７４１。
　　建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）Ｈ股現價跌０﹒８３％，報８﹒４元；成交
約１﹒３９億股，涉資１１﹒８４億元。Ａ股現價８﹒５元人民幣，跌２﹒８６％，成交
６﹒０８億元人民幣，涉及７０７５萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２４﹒８６％。
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國銀行（０３９８８）　　　４﹒４３元　　　跌１﹒１２％
　　港交所　（００３８８）　２９２﹒８０元　　　跌１﹒０１％
　　工商銀行（０１３９８）　　　６﹒９６元　　　跌１﹒００％
　　建設銀行（００９３９）　　　８﹒４０元　　　跌０﹒８３％
　　匯豐控股（００００５）　　７８﹒９０元　　　跌０﹒８２％
　　騰訊控股（００７００）　４５２﹒４０元　　　跌０﹒１３％
　　中國人壽（０２６２８）　　２３﹒７５元　　　跌０﹒２１％
　　中國平安（０２３１８）　　８６﹒７５元　　　跌０﹒２９％
　　友邦保險（０１２９９）　　６６﹒００元　　　升４﹒４３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

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