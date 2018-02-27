《盤後部署》北水流出，港股波動，十天線作支持

《經濟通通訊社２７日專訊》港股表現疲弱，今日即使外圍造好，但仍然以倒跌收場。美股

三大指數隔晚（２６日）齊齊造好，受惠於美國債息見進一步的回落，恐慌指數（ＶＩＸ）下降

至１５﹒８水平，市場憂慮得以稍作放緩，加上科技股再度造好。刺激道指升３９９點或

１﹒５８％，報２５７０９點，為月內的收市新高；標指升３２點，報２７７９點；納指升８４

點，報７４２１點。

港股今日期指結算，恆指高開２９２點或０﹒９３％，報３１７９０點，不過隨著港交所

（００３８８）及匯控（００００５）等重磅股偏軟，及Ａ股跌勢加大之下，港股最多倒跌

３５７點，低見３１１４１。最終全日報跌２２９點或０﹒７３％，報３１２６８點，主板成交

１３７６億元，比上日增加逾１１％。

國指跌１８７點或１﹒４６％，報１２６４６點。滬指跌３７點或１﹒１３％，報

３２９２點。



＊港股反彈動力減，騰訊連日陰燭＊



近日美國國債孳息率回落，預計美股或能繼續反彈，此亦反映投資者對於債息急升的擔憂情

緒已得到紓緩。惟投資者暫時仍觀望今晚美聯儲新主席鮑威爾的講話，以尋找對息口走勢的啟示

，因此，預計美股今晚初段走勢反覆。

港股１月底創出歷史高位３３４８４點，之後回落４３５４點，在２月９日低見２９１２９

點，及後反彈至今日暫時最高位３１７９８點，反彈幅度接近黃金比率０﹒６１８倍。重磅股騰

訊（００７００）近期連日陰燭，沽壓頗大，預計港股後市反彈力度或會適度減弱。Ａ股如果走

勢繼續偏軟，將繼續拖累港股，初步預計港股短期會以十天線（３０８２３點）作支持。



＊人行暫停逆回購，港股料趨波動＊



中共十九屆三中全會由本月２６至２８日舉行，全國「兩會」將緊隨其後。人行今日暫停逆

回購操作，內地傳媒引述市場人士指，美國聯儲局下月加息基本上沒有懸念，人行仍有上調公開

市場操作利率的可能性，預計幅度接近上一次的５點子。

另外，今日北上投資Ａ股的滬股通１３０億元人民幣額度，全日額度餘１１２﹒９８億元人

民幣；南下投資港股的１０５億元人民幣港股通（滬）額度，額度餘１３３﹒９７億元人民幣，

賣盤超買盤，流出２８﹒９７億元人民幣。北水由流入轉為流出，更加令港股短期難以大升，展

望港股本周將繼續波動。（ｆｆ）

