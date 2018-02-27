《經濟通通訊社２７日專訊》美國財長努欽再次為有關美元的言論進行辯護，稱長期而言強
勢美元對美國經濟有利，而對美元的短期匯率並不非常擔心。
努欽稱，美國財政部不會為影響美元匯率來制定政策，並表示他最近在達沃斯的言論被曲解
，強調美元市場是一個自由市場。
努欽１月份在瑞士達沃斯世界經濟論壇上稱，並不擔憂美元走軟，並表示美元走軟對美國的
貿易有利，他的言論其後推動美元走低。
努欽還稱，不認為最近的市場震盪反映對美國經濟狀況及走向、或美國政府赤字的擔憂。
（ｍｎ）
27/02/2018 11:08
《外地經濟》美財長：長期而言強勢美元對美國經濟有利
《經濟通通訊社２７日專訊》美國財長努欽再次為有關美元的言論進行辯護，稱長期而言強
勢美元對美國經濟有利，而對美元的短期匯率並不非常擔心。
努欽稱，美國財政部不會為影響美元匯率來制定政策，並表示他最近在達沃斯的言論被曲解
，強調美元市場是一個自由市場。
努欽１月份在瑞士達沃斯世界經濟論壇上稱，並不擔憂美元走軟，並表示美元走軟對美國的
貿易有利，他的言論其後推動美元走低。
努欽還稱，不認為最近的市場震盪反映對美國經濟狀況及走向、或美國政府赤字的擔憂。
（ｍｎ）
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