《外地經濟》美財長：長期而言強勢美元對美國經濟有利

《經濟通通訊社２７日專訊》美國財長努欽再次為有關美元的言論進行辯護，稱長期而言強

勢美元對美國經濟有利，而對美元的短期匯率並不非常擔心。

努欽稱，美國財政部不會為影響美元匯率來制定政策，並表示他最近在達沃斯的言論被曲解

，強調美元市場是一個自由市場。

努欽１月份在瑞士達沃斯世界經濟論壇上稱，並不擔憂美元走軟，並表示美元走軟對美國的

貿易有利，他的言論其後推動美元走低。

努欽還稱，不認為最近的市場震盪反映對美國經濟狀況及走向、或美國政府赤字的擔憂。

（ｍｎ）

